'जेल के अंदर अपनी पसंद का ट्रेंड केयरटेकर रख सकेगा आसाराम', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी इसकी इजाजत?

आसाराम की उम्र 85 साल है और वह अभी जोधपुर केंद्रीय कारागार में बंद है. सुप्रीम कोर्ट को पहले बताया गया था कि एम्स के डॉक्टर्स के अनुसार, आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है लेकिन उसे चौबीसों घंटे मेडिकल केयर की जरूरत है.

नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू बाबा आसाराम को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. गुरुवार (6 अगस्त, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की. आसाराम को अंतरिम जमानत नहीं मिल सकी, लेकिन उसे चौबीसों घंटे सहायता के लिए अपनी पसंद का केयरटेकर रखने की अनुमति मिल गई है.

आसाराम ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिस पर जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने सुनावई की. बेंच ने उसे यह छूट दी कि स्वास्थ्य बिगड़ने पर वह मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध कर सकता है.

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आसाराम ने अदालत से यह बात छिपाई कि उसके वकील ने पैरोल के लिए आवेदन किया था. इस पर आसाराम के वकील ने कहा कि पैरोल के लिए आवेदन काफी पहले किया गया था और उसमें स्वास्थ्य को लेकर कोई बात नहीं कही गई थी. इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल दी थी और कहा था कि राज्य सरकार उसके पैरोल आवेदन को खारिज करने के अपने फैसले को उचित नहीं ठहरा सकी.

आसाराम की उम्र 85 साल है और वह अभी जोधपुर केंद्रीय कारागार में बंद है. सुप्रीम कोर्ट को पहले बताया गया था कि एम्स के डॉक्टर्स के अनुसार, आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है लेकिन उसे चौबीसों घंटे मेडिकल केयर की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को एम्स को आसाराम के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया था. 2013 के नाबालिग के रेप के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की दोषसिद्धि और उसे सुनाई गई उम्रकैद की सजा को 27 मई को बरकरार रखा था. इस फैसले को आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में 30 जून को चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा था.

राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को आंशिक राहत देते हुए उसे भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया था लेकिन नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी. आसाराम को अपने आश्रम में एक नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के मामले में 25 अप्रैल 2018 को दोषी ठहराया गया था.

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