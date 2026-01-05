Umar Khalid bail: उमर खालिद और शरजील को नहीं मिली जमानत, यहां जानें सुप्रीम के फैसले की हर बड़ी बात

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे CM योगी, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे PM मोदी, PM मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर जाएंगे, सोमनाथ में 8-11 जनवरी तक कई कार्यक्रम | ज्वेलरी चोरी पर सर्राफा व्यापारियों का फैसला, झांसी में बुर्का, नकाब पहनने पर बड़ा फैसला, दुकानदारों ने बुर्का, नकाब हटाने के पोस्टर लगाए, दुकानदारों की अपील- बुर्का हटाकर खरीदारी करें, ज्वेलरी देखने या खरीदने पर नकाब हटाना होगा
भारत
दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुना दिया. इस फैसले में उमर खालिद और शरजील को अभी जमानत नही मिली है दूसरी तरफ अन्य 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है.
दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुना दिया. इस फैसले में उमर खालिद और शरजील को अभी जमानत नही मिली है दूसरी तरफ अन्य 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.