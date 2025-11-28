FacebookTwitterYoutubeInstagram
'ये सोच दिखाता है...', हरियाणा यूनिवर्सिटी में पीरियड्स के सबूत मांगने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, जारी किया नोटिस

यह मामला 26 अक्टूबर 2025 का है. MDU की तीन महिला सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि दो सुपरवाइजर ने अस्वस्थ बताए जाने के बावजूद उनको पूरा कॉम्प्लेक्स साफ करने के लिए मजबूर किया गया.

रईश खान

Updated : Nov 28, 2025, 05:53 PM IST

'ये सोच दिखाता है...', हरियाणा यूनिवर्सिटी में पीरियड्स के सबूत मांगने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें हरियाणा की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (MDU) में महिला सफाई कर्मचारियों से तस्वीरों के जरिए पीरियड्स के सबूत मांगे गए. कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर तय की गई है.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जताई. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "यह सोच को दर्शाता है. कर्नाटक में पीरियड्स में महिलाओं को छुट्टी दी जा रही है और यहां सबूत मांगे जा रहे हैं. यह पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्या वे छुट्टी देने के लिए सबूत मांगेंगे"

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'इससे उन लोगों की सोच का पता चलता है. अगर उनकी (महिलाओं) गैरमौजूदगी के कारण कोई भारी काम नहीं हो पाता, तो किसी और को लगाया जा सकता था. हमें उम्मीद है कि इस पिटीशन से कुछ अच्छा होगा.'

इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि यह एक बड़ा क्रिमिनल केस है. इस पर हमें सभी को ध्यान देने की जरूरत है. मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला 26 अक्टूबर 2025 का है, जब हरियाणा के गवर्नर आशिम कुमार घोष MDU कैंपस में आने वाले थे. यूनिवर्सिटी अधिकारियों को दी शिकायत में तीन महिला सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि दो सुपरवाइजर ने अस्वस्थ बताए जाने के बावजूद उनको पूरा कॉम्प्लेक्स साफ करने के लिए मजबूर किया गया. फिर उनसे यह साबित करने के लिए कहा गया कि उन्हें पीरियड्स हो रहे हैं.

MDU में 11 साल से काम कर रही महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया कि हमने उनसे कहा कि हम पीरियड्स की वजह से बीमार हैं. इस वजह से हम बारी और तेजी से काम नहीं कर सकते. लेकिन उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए प्राइवेट पार्ट्स के फोटो खींचकर दिखाने के लिए कहा. जब हमने मना किया तो हमसे बुरा बर्ताव किया गया और नौकरी से निकालने की धमकी दी गई.

MDU ने किया सस्पेंड
यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा कि महिलाओं की शिकायत के बाद दोनों सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया गया. उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था. वहीं, रोहतक पुलिस ने 31 अक्टूबर को तीन लोगों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया था.

