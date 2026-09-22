'लोग परेशान हो रहे...', SC में उठा दिल्ली SIR में 33 लाख लोगों को नोटिस भेजने का मुद्दा, CJI ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नोटिस का जवाब देने के लिए कौन सी जानकारी काफी होगी, तो चुनाव आयोग ने कहा कि नोटिस में जिन 12 दस्तावेजों का जिक्र है, वे सिर्फ उतने ही नहीं हैं, उनके अलावा और भी दस्तावेज की जरूरत हो सकती है.

दिल्ली एसआईआर में लोगों को भेजे जा रहे नोटिस को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. याचिका में लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के आधार पर भेजे जा रहे नोटिस पर सवाल उठाया गया है और कहा गया कि नोटिस पाने वाले लोगों को यह नहीं बताया जा रहा कि उन्हें किस का बात का स्पष्टीकरण देना है और इस वजह से लाखों लोग परेशान हो रहे हैं. अंजली भारद्वाज और अमृता जौहरी ने यह याचिका दाखिल की है, जिसमें यह पूछा गया कि किन मानदंडों, परिभाषाओं और एल्गोरिदमिक पैरामीटर्स और दिशा-निर्देशों के तहत उन्हें लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी कैटेगरी में रखा गया है.

लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी पर SC ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने यह मामला सुनवाई के लिए रखा गया. सुनवाई की शुरुआत में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि दिल्ली एसआईआर की प्रक्रिया बहुत हैरानी वाली है क्योंकि 33 लाख लोगों को नोटिस भेजे गए और उन्हें नो मैपिंग या लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की श्रेणी में रखा गया है. उन्होंने कहा कि सिर्फ इन शब्दों से साफ नहीं होता है कि किसी व्यक्ति के रिकॉर्ड में क्या समस्या है. इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि संभावना है कि ये नोटिस मशीन जेनरेटेड हैं. इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से नोटिस में दी गई लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की वजह को स्पष्ट करने के लिए कहा.

दिल्ली एसआईआर में 14 हजार बीएलओ लगाए गए

चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि वर्कलोड बहुत है और इसलिए मैनपावर बढ़ाई जा रही है. जस्टिस बागची ने उनसे पूछा कि आपने 33 लाख नोटिस भेजे हैं, कितने बीएलओ काम पर लगाए हैं आपने. एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू ने बताया कि 14 हजार बीएलओ और 12 हजार इलेक्टोरल रिजस्ट्रेशन ऑफिसर तैनात किए गए हैं. 29 अक्टूबर तक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने की डेडलाइन है, लेकिन अगर तब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो डेडलाइन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कोर्ट को यह भी भरोसा दिलाया कि एक भी वोटर को लिस्ट से हटाया नहीं जाएगा.

चुनाव आयोग के जवाब पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर 14 हजार बीएलओ तैनात किए गए हैं, तो वे नोटिस का जवाब देने में वोटर्स की मदद भी कर सकते हैं. उन्होंने पूछा कि नोटिस का जवाब देने के लिए कौन सी जानकारी काफी होगी, तो एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि नोटिस में जिन 12 दस्तावेजों का जिक्र है, वे सिर्फ उतने ही नहीं हैं, उनके अलावा और भी दस्तावेज की जरूरत हो सकती है. सीजेआई सूर्यकांत ने सैंपल नोटिस का हवाला देते हुए कहा कि हर नोटिस में कारण बताए गए थे. उन्होंने कहा कि बीएलओ वोटर्स की जवाब देने में मदद कर सकते हैं और यह भी कहा कि 2002 की पुरानी मतदाता सूची से जुड़े मामलों में संबंधित नाम की पहचान करना भी काफी हो सकता है.

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