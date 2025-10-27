अंतरिक्ष से कैसा दिखता है हिमालय? NASA के एस्ट्रोनॉट ने दिखाई हैरान करने वाली तस्वीरें
अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित
Good Morning Exercise: 9 से 5 की डेस्क जॉब से थक जाता है शरीर, इन 3 आसान योगासन से तुरंत रिलैक्स होगी बॉडी
टर्मिनल-1 और 3 की कनेक्टिविटी का टेंशन हुआ खत्म, दिल्ली एयरपोर्ट पर बनेगा नया मेट्रो स्टेशन, ऐसी है प्लानिंग
AIBE 20: बीसीआई 28 अक्टूबर को बंद कर देगा रजिस्ट्रेशन, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अप्लाई
Numerology: लड़कियों के लिए ड्रीम हसबैंड बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पत्नी पर खूब लुटाते हैं प्यार
Surya Dev Aarti: छठ महापर्व पर अर्घ्य देने के साथ ही जरूर पढ़ें सूर्य देव की ये आरती, प्रसन्न होते ही पूर्ण करेंगे हर इच्छा
Temple Priest: मंदिर के पुजारियों के का किसी जाति या वंश से होना नहीं है जरूरी, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला और दिये ये निर्देश
आवारा कुत्तों के लगातार बढ़ते हमलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,सभी राज्यों के मुख्य सचिव को अल्टीमेटम
Kishmish Khane Ke Fayde: 30 दिनों तक इस तरह खाएं किशमिश, गिनते रह जाएंगे इसके फायदे
भारत
SC on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों के बढ़ते मामलों को लेकर नाराजगी जताई और 3 नवंबर को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया. अब तीन नवंबर को राज्यों के मुख्य सचिव कोर्ट में उपस्थित होंगे और हलफनामों का ब्योरा देंगे.
SC on Stray Dogs: देश में आवारा कुत्तों के हमलों के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने साफ कहा कि कई राज्यों ने कोर्ट द्वारा मांगे गए हलफनामे अब तक दाखिल नहीं किए हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन नवंबर को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है. हालांकि पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को उपस्थित नहीं होना होगा क्योंकि दोनों राज्यों ने पहले ही हलफनामा दाखिल कर दिया है.
कोर्ट ने अगस्त में अपने आदेश में मामले का दायरा पूरे देश तक बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया था. अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर स्टरलाइज और वैक्सिनेट करने और फिर उन्हें उनके इलाके में छोड़ने का निर्देश भी दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगस्त के आदेश के बाद से देशभर में आवारा कुत्तों के हमले लगातार सामने आ रहे हैं. बच्चों पर हुए हमलों की घटनाओं को लेकर अदालत ने चिंता जताई. उदाहरण के लिए, पिछले महीने पुणे में एक बच्चे पर कुत्ते का हमला हुआ और इससे पहले एक बच्ची पर हमला हुआ था. हाल ही में महाराष्ट्र के भंडारा जिले में 20 कुत्तों के झुंड ने हमला किया.
यह भी पढ़ें: Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल जनता के लिए खतरा हैं बल्कि देश की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं. अदालत ने राज्य सरकारों को चेतावनी दी कि दो महीने गुजर जाने के बावजूद हलफनामा न दाखिल करना स्वीकार्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला गंभीर है और सभी राज्यों को आदेश का पालन करना अनिवार्य है. अब तीन नवंबर को राज्यों के मुख्य सचिव कोर्ट में उपस्थित होंगे और हलफनामों का ब्योरा देंगे.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.