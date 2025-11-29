FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मेरठ में मुस्लिम के मकान खरीदने पर बवाल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अजय देवगन-अक्षय कुमार नहीं, इस एक्टर संग नई फिल्म बना रहे रोहित शेट्टी, 580 कलाकारों को किया कास्ट

अजय देवगन-अक्षय कुमार नहीं, इस एक्टर संग नई फिल्म बना रहे रोहित शेट्टी, 580 कलाकारों को किया कास्ट

सीधे OTT पर रिलीज होगी राधिका आप्टे की सस्पेंस थ्रिलर 'साली मोहब्बत', जानें कब और कहां देख सकेंगे आप?

सीधे OTT पर रिलीज होगी राधिका आप्टे की सस्पेंस थ्रिलर 'साली मोहब्बत', जानें कब और कहां देख सकेंगे आप?

सूरज की चमक से डगमगा रहा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम! जानें एयरबस ने अपने 6000 प्लेन क्यों बुलाए वापस?

सूरज की चमक से डगमगा रहा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम! जानें एयरबस ने अपने 6000 प्लेन क्यों बुलाए वापस?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति

पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति

क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में

क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में

Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे 

Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे

Homeभारत

भारत

महिला खतना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों (दाऊदी बोहरा) में प्रचलित महिला खतना (FGM) पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सहमत हो गया है. न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी कर इस प्रथा को बच्चों के अधिकारों और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया, क्योंकि यह पॉक्सो के तहत अपराध है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 29, 2025, 08:09 AM IST

महिला खतना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उच्चतम न्यायालय मुस्लिम समुदाय, विशेषकर दाऊदी बोहरा समुदाय में लंबे समय से प्रचलित महिलाओं का खतना (Female Genital Mutilation - FGM) करने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है. न्यायालय ने इस क्रूर प्रथा को मानवाधिकारों और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इसे समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

केंद्र सरकार को जारी हुआ नोटिस

शुक्रवार को न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने इस संवेदनशील मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए. अदालत ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है.

NGO ने दायर की थी याचिका

यह याचिका एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) 'चेतना वेलफेयर सोसाइटी' द्वारा दायर की गई है. याचिका में साफ तौर पर यह दावा किया गया है कि यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. याचिका में तर्क दिया गया है कि यह प्रथा धार्मिक रूप से अनिवार्य नहीं है और इसे परंपरा के नाम पर जारी नहीं रखा जा सकता. इसे बच्चों के मौलिक अधिकारों और शारीरिक अखंडता का गंभीर उल्लंघन माना गया है.

कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन

याचिका में इस प्रथा को कानूनी रूप से भी गलत ठहराया गया है. याचिका में कहा गया है कि पॉक्सो (POCSO - यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत किसी नाबालिग के जननांगों को गैर-चिकित्सीय कारणों से छूना या उस पर कोई प्रक्रिया करना कानून का स्पष्ट उल्लंघन है. याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने महिला खतना को लड़कियों और महिलाओं के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करार दिया है, जिस पर वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट का यह कदम भारत में FGM जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने और महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति
पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति
क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में
क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में
Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे 
Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे
अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया
अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
MORE
Advertisement