महिला खतना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों (दाऊदी बोहरा) में प्रचलित महिला खतना (FGM) पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सहमत हो गया है. न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी कर इस प्रथा को बच्चों के अधिकारों और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया, क्योंकि यह पॉक्सो के तहत अपराध है.

उच्चतम न्यायालय मुस्लिम समुदाय, विशेषकर दाऊदी बोहरा समुदाय में लंबे समय से प्रचलित महिलाओं का खतना (Female Genital Mutilation - FGM) करने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है. न्यायालय ने इस क्रूर प्रथा को मानवाधिकारों और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इसे समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

केंद्र सरकार को जारी हुआ नोटिस

शुक्रवार को न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने इस संवेदनशील मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए. अदालत ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है.

NGO ने दायर की थी याचिका

यह याचिका एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) 'चेतना वेलफेयर सोसाइटी' द्वारा दायर की गई है. याचिका में साफ तौर पर यह दावा किया गया है कि यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. याचिका में तर्क दिया गया है कि यह प्रथा धार्मिक रूप से अनिवार्य नहीं है और इसे परंपरा के नाम पर जारी नहीं रखा जा सकता. इसे बच्चों के मौलिक अधिकारों और शारीरिक अखंडता का गंभीर उल्लंघन माना गया है.

कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन

याचिका में इस प्रथा को कानूनी रूप से भी गलत ठहराया गया है. याचिका में कहा गया है कि पॉक्सो (POCSO - यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत किसी नाबालिग के जननांगों को गैर-चिकित्सीय कारणों से छूना या उस पर कोई प्रक्रिया करना कानून का स्पष्ट उल्लंघन है. याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने महिला खतना को लड़कियों और महिलाओं के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करार दिया है, जिस पर वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट का यह कदम भारत में FGM जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने और महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है.

