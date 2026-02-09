FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

आरोपी शिवम मिश्रा के वकील का दावा, शिवम का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था. जबकि वीडियो में ड्राइवर सीट पर दिखा शिवम. | दिल्ली के शास्त्री पार्क में 80 लाख की लूट, बंदूक की नोंक पर बदमाशों ने लूटे 80 लाख, बदमाशों ने स्कूटी सवार से लूटे 80 लाख रुपये, बाइक सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया | लेम्बोर्गिनी मामले में इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, आरोपी शिवम मिश्रा अभी तक फरार है, विरोध के चलते दालमंडी में सख्त सुरक्षा | दो आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, आरोपी हिमांशु और कविश गुप्ता अभी फरार हैं, जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से मौत का मामला, हिमांशु और कविश के खिलाफ गैर जमानती वारंट, ठेकेदार हिमांशु और कविश गुप्ता अभी फरार हैं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ranji Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, रणजी के इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

Ranji Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, रणजी के इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

बंगाल SIR विवाद में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, प्रक्रिया जारी रखने का दिया आदेश, जानें सुनवाई की बड़ी बातें

बंगाल SIR विवाद में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, प्रक्रिया जारी रखने का दिया आदेश, जानें सुनवाई की बड़ी बातें

"सूर्या ने मेरा काम…" गौतम गंभीर ने की भारतीय कप्तान Suryakumar Yadav की तारीफ, पढ़िए हेड कोच ने क्या कहा

"सूर्या ने मेरा काम…" गौतम गंभीर ने की भारतीय कप्तान Suryakumar Yadav की तारीफ, पढ़िए हेड कोच ने क्या कहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम

Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 

इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

Homeभारत

भारत

बंगाल SIR विवाद में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, प्रक्रिया जारी रखने का दिया आदेश, जानें सुनवाई की बड़ी बातें

सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया में रुकावट से इनकार कर दिया है.अदालत ने भरोसा दिया कि किसी असली वोटर का अधिकार नहीं छीना जाएगा. अदालत ने साफ कहा कि किसी भी असली वोटर का अधिकार छीना नहीं जा सकता और लोकतंत्र की मूल भावना की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है. 

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 09, 2026, 06:10 PM IST

बंगाल SIR विवाद में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, प्रक्रिया जारी रखने का दिया आदेश, जानें सुनवाई की बड़ी बातें

बंगाल SIR 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में चल रहे इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर साफ कर दिया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट स्वीकार नहीं की जाएगी. पश्चिम बंगाल से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत ने SIR के तहत दस्तावेज़ों की जांच की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है. यह मामला उस वक्त अहम हो गया है, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. 

कई याचिकाओं पर सुनवाई

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. सोमवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट से जुड़ी इस कवायद में किसी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हालांकि, अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि दस्तावेज़ों की जांच एक संवेदनशील प्रक्रिया है, इसलिए बंगाल में SIR के तहत जांच की समय सीमा को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. 

ममता बनर्जी की याचिका भी शामिल

इन मामलों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका भी शामिल है. ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि जिस तरह से वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में असली वोटरों के नाम हटने का खतरा है. मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' नाम की कैटेगरी को भी सवालों के घेरे में रखा है. उनका आरोप है कि इस श्रेणी में रखे गए मतदाताओं के साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है और बिना ठोस कारणों के उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं. ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि SIR प्रक्रिया के दौरान किसी भी वोटर का नाम हटाने पर अंतरिम रोक लगाई जाए. 

यह भी पढ़ें: No Confidence Motion: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में विपक्ष, जानिए कब और कैसे लाया जाता है प्रस्ताव

लोकतंत्र की मूल भावना की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत जैसे देश में स्थानीय बोलियों और भाषाओं के कारण नामों की स्पेलिंग में अंतर होना आम बात है. केवल इसी आधार पर किसी मतदाता को फर्जी या संदिग्ध मानना सही नहीं हो सकता. सीएम ममता बनर्जी ने यह भी दलील दी कि शादी के बाद सरनेम बदलने वाली महिलाओं और घर बदलने वाले लोगों पर SIR का ज्यादा असर पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि असम जैसे अन्य राज्यों में इस तरह की सख्त वोटर रिवीजन प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है. इन दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि वह एक व्यावहारिक और संतुलित समाधान निकालेगा. अदालत ने साफ कहा कि किसी भी असली वोटर का अधिकार छीना नहीं जा सकता और लोकतंत्र की मूल भावना की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम
Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: अपनों को निराश नहीं करतीं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पसंदीदा शख्स की खुशी के लिए लगा देती हैं जी-जान
Numerology: अपनों को निराश नहीं करतीं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पसंदीदा शख्स की खुशी के लिए लगा देती हैं जी-जान
Shani Ast: शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
Numerology: नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
MORE
Advertisement