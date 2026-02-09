बंगाल SIR विवाद में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, प्रक्रिया जारी रखने का दिया आदेश, जानें सुनवाई की बड़ी बातें

सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया में रुकावट से इनकार कर दिया है.अदालत ने भरोसा दिया कि किसी असली वोटर का अधिकार नहीं छीना जाएगा. अदालत ने साफ कहा कि किसी भी असली वोटर का अधिकार छीना नहीं जा सकता और लोकतंत्र की मूल भावना की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में चल रहे इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर साफ कर दिया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट स्वीकार नहीं की जाएगी. पश्चिम बंगाल से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत ने SIR के तहत दस्तावेज़ों की जांच की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है. यह मामला उस वक्त अहम हो गया है, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

कई याचिकाओं पर सुनवाई

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. सोमवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट से जुड़ी इस कवायद में किसी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हालांकि, अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि दस्तावेज़ों की जांच एक संवेदनशील प्रक्रिया है, इसलिए बंगाल में SIR के तहत जांच की समय सीमा को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है.

ममता बनर्जी की याचिका भी शामिल

इन मामलों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका भी शामिल है. ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि जिस तरह से वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में असली वोटरों के नाम हटने का खतरा है. मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' नाम की कैटेगरी को भी सवालों के घेरे में रखा है. उनका आरोप है कि इस श्रेणी में रखे गए मतदाताओं के साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है और बिना ठोस कारणों के उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं. ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि SIR प्रक्रिया के दौरान किसी भी वोटर का नाम हटाने पर अंतरिम रोक लगाई जाए.

लोकतंत्र की मूल भावना की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत जैसे देश में स्थानीय बोलियों और भाषाओं के कारण नामों की स्पेलिंग में अंतर होना आम बात है. केवल इसी आधार पर किसी मतदाता को फर्जी या संदिग्ध मानना सही नहीं हो सकता. सीएम ममता बनर्जी ने यह भी दलील दी कि शादी के बाद सरनेम बदलने वाली महिलाओं और घर बदलने वाले लोगों पर SIR का ज्यादा असर पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि असम जैसे अन्य राज्यों में इस तरह की सख्त वोटर रिवीजन प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है. इन दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि वह एक व्यावहारिक और संतुलित समाधान निकालेगा. अदालत ने साफ कहा कि किसी भी असली वोटर का अधिकार छीना नहीं जा सकता और लोकतंत्र की मूल भावना की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है.

