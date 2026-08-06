क्या अब रिश्वत लेने के मामले में फंसे ईडी के अधिकारी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी करेगी जांच, SC ने क्या कहा?

जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की एजेंसी की ओर दर्ज प्राथमिकी में आगे की कार्यवाही पर स्थगन लगा दिया था. सुनवाई के दौरान, तमिलनाडु सरकार के लिए सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार पेश हुए.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 अगस्त, 2026) को इस बात के संकेत दिए हैं कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी अंकित तिवारी के खिलाफ तमिलनाडु के विजिलेंस और एंटी करप्शन निदेशालय के रिश्वत मामले की जांच एक केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप सकता है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह इस मामले में राज्य की कार्यवाही पर लगे स्थगन को हटाने के पक्ष में नहीं है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ईडी की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. ईडी ने 2024 में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि इस मामले की जांच तमिलनाडु के विजिलेंस और एंटी करप्शन निदेशालय से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए.

जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की एजेंसी की ओर दर्ज प्राथमिकी में आगे की कार्यवाही पर स्थगन लगा दिया था. सुनवाई के दौरान, तमिलनाडु सरकार के लिए सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार पेश हुए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य ने अंतरिम रोक हटाने के लिए एक अर्जी दायर की है.

एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार ने कहा, 'ईडी अधिकारी के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर स्थगन लगा दिया था. हमने इस स्थगन को हटाने का अनुरोध किया है.' तमिलनाडु की एजेंसी ने आरोप लगाया कि ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को रिश्वत लेते हुए ‘रंगे हाथों’ पकड़ा गया था. एजेंसी ने अनुरोध किया कि जांच को आगे बढ़ने दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद सुझाव दिया कि राज्य की एजेंसी को जांच जारी रखने की अनुमति देने के बजाय, जांच का काम किसी दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपा जा सकता है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि या फिर, हम जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दें. बेंच ने कहा कि वह पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा को हटाने के पक्ष में नहीं है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट स्थगन नहीं हटाएगा. हम मुख्य मामले पर ही फैसला करेंगे.

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