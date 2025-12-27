FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली राहत पर 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली राहत पर 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

भारत-पाक सीजफायर पर नया खुलासा, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ट्रंप के दावों की खोली पोल

भारत-पाक सीजफायर पर नया खुलासा, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ट्रंप के दावों की खोली पोल

वैभव सूर्यवंशी बने कप्तान, BCCI ने साउथ अफ्रीका सीरीज और वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान; देखें पूरा स्क्वाड

वैभव सूर्यवंशी बने कप्तान, BCCI ने साउथ अफ्रीका सीरीज और वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान; देखें पूरा स्क्वाड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर

1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर

8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट

फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट

Homeभारत

भारत

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली राहत पर 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली राहत पर सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी गई है.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 27, 2025, 11:12 PM IST

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली राहत पर 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

कुलदीप सेंगर मामले में 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए और उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. शीर्ष अदालत 29 दिसंबर को CBI की उस याचिका पर विचार करेगी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी गई है. CBI का कहना है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और सजा निलंबन से पीड़िता की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है. जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने सेंगर के प्रभाव और दबाव को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई थीं. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है

इससे पहले सीबीआई के प्रवक्ता ने बयान जारी कर बताया था कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया गया है. एजेंसी के अनुसार, इस मामले में सभी जरूरी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और पीड़िता के परिवार की सुरक्षा चिंताओं को भी ध्यान में रखा गया है. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत दे दी है. हालांकि, सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वह बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है. 

यह भी पढ़ें : कैबिनेट से बिना पूछे बदला गया मनरेगा का नाम, CWC बैठक के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने साधा निशाना

अपहरण और बलात्कार का आरोप

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेंगर इस मामले में पहले ही करीब सात साल पांच महीने की सजा काट चुका है. कोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर अपील के लंबित रहने तक उसकी सजा पर रोक लगाई है. सेंगर ने दिसंबर 2019 में निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसका सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने कड़ा विरोध किया. गौरतलब है कि, सेंगर पर 2017 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार का आरोप था. सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2019 के आदेश के बाद यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी
बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी
1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर
1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट
फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट
2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी
2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी
भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह
भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
MORE
Advertisement