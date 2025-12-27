उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली राहत पर 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली राहत पर सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी गई है.

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए और उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. शीर्ष अदालत 29 दिसंबर को CBI की उस याचिका पर विचार करेगी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी गई है. CBI का कहना है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और सजा निलंबन से पीड़िता की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है. जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने सेंगर के प्रभाव और दबाव को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई थीं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है

इससे पहले सीबीआई के प्रवक्ता ने बयान जारी कर बताया था कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया गया है. एजेंसी के अनुसार, इस मामले में सभी जरूरी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और पीड़िता के परिवार की सुरक्षा चिंताओं को भी ध्यान में रखा गया है. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत दे दी है. हालांकि, सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वह बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है.

अपहरण और बलात्कार का आरोप

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेंगर इस मामले में पहले ही करीब सात साल पांच महीने की सजा काट चुका है. कोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर अपील के लंबित रहने तक उसकी सजा पर रोक लगाई है. सेंगर ने दिसंबर 2019 में निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसका सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने कड़ा विरोध किया. गौरतलब है कि, सेंगर पर 2017 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार का आरोप था. सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2019 के आदेश के बाद यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था.

