भारत

UGC rules: यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई, जाति आधारित भेदभाव से जुड़े प्रावधानों पर विवाद

UGC Rules: सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के नए समता नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में आरोप है कि नियमों की परिभाषा अधूरी है और इससे नए तरह के भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 28, 2026, 10:35 PM IST

UGC rules: यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई, जाति आधारित भेदभाव से जुड़े प्रावधानों पर विवाद

Image Source: ANI

सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के हाल में अधिसूचित समता संबंधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है. याचिकाकर्ता का दावा है कि इन नियमों में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा सीमित रखी गई है, जिससे कुछ वर्गों को संस्थागत संरक्षण नहीं मिल पाएगा. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने जल्द सुनवाई का संकेत दिया है. दरअसल, यह मामला उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और निष्पक्षता से जुड़े बड़े सवाल खड़े करता है. 

अदालत को स्थिति की जानकारी है

यह याचिका यूजीसी के उस नियम को चुनौती देती है, जिसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की शिकायतों की जांच और समानता को बढ़ावा देने के लिए समता समितियों के गठन को अनिवार्य किया गया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बुधवार को याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग पर विचार किया. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि नए नियमों से कुछ वर्गों, खासकर सामान्य वर्ग, के खिलाफ भेदभाव की स्थिति बन सकती है. वकील ने कहा कि यह मामला "राहुल दीवान एवं अन्य बनाम भारत सरकार" से जुड़ा है और इसमें गंभीर संवैधानिक सवाल उठते हैं. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को स्थिति की जानकारी है और जरूरी खामियों को दूर करना जरूरी है. पीठ ने भरोसा दिलाया कि याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. 

क्या है मामला 

यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु) विनियम, 2026" को अधिसूचित किया था. इन नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में समता समिति बनाना अनिवार्य किया गया है. इन समितियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और महिलाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान है. हालांकि, याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन नियमों में जाति-आधारित भेदभाव को केवल एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित कर दिया गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे अन्य वर्गों के साथ होने वाले भेदभाव को नजरअंदाज किया जा सकता है, जो समानता के सिद्धांत के खिलाफ है. 

यह भी पढ़ें: ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, न्यूक्लियर डील पर बात करो, वरना सामने होगा अमेरिकी जंगी बेड़ा

 

सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं

इन नियमों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में छात्र संगठनों द्वारा विरोध-प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं. छात्रों का कहना है कि यह व्यवस्था कैंपस में वास्तविक समानता लाने के बजाय नई तरह की असमानता को जन्म दे सकती है. सोशल मीडिया पर भी सरकार और यूजीसी की लगातार आलोचना हो रही है.  अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि ये नियम संवैधानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं. 

