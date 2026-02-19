विकास के लिए पैसा कहां से आएगा? राज्य घाटे में फिर भी मुफ्त योजनाओं की भरमार, फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के बावजूद फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं. कोर्ट ने पूछा कि इससे विकास के लिए धन कहां से आएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा दी जा रही मुफ्त सुविधाओं यानी फ्रीबीज को लेकर गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि कई राज्य पहले से ही राजस्व घाटे में चल रहे हैं, इसके बावजूद मुफ्त भोजन, बिजली, साइकिल और नकद सहायता जैसी योजनाएं जारी हैं. कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो इन योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा और विकास कार्यों के लिए धन कैसे बचेगा.

राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी दबाव पड़ेगा

दरअसल, यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम और केंद्र सरकार के बीच चल रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान की. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकारों का मुख्य उद्देश्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना होना चाहिए. अगर सरकारें लगातार मुफ्त योजनाएं देती रहेंगी, तो इससे लोगों में निर्भरता बढ़ेगी और राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी दबाव पड़ेगा. अदालत ने यह भी कहा कि कई राज्य अपने कुल राजस्व का बड़ा हिस्सा वेतन और मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं. ऐसे में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन नहीं बचता. कोर्ट ने राज्यों से यह स्पष्ट करने को कहा कि वे इन योजनाओं के लिए पैसा कहां से ला रहे हैं और भविष्य में वित्तीय संतुलन कैसे बनाए रखेंगे.

मुफ्त योजनाओं की घोषणा एक गंभीर मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं की घोषणा एक गंभीर मुद्दा है. अदालत ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और नीति निर्माताओं को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. कोर्ट ने यह भी कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि इन योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे.अदालत ने उदाहरण देते हुए कहा कि कई जगह संपन्न लोगों को भी मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, जो उचित नहीं है.

ये सभी योजनाएं टैक्सदाताओं के पैसे से चलती हैं

कोर्ट ने साफ किया कि ये सभी योजनाएं टैक्सदाताओं के पैसे से चलती हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल में संतुलन और पारदर्शिता जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने देश में फ्रीबीज की राजनीति और राज्यों की आर्थिक स्थिति पर नई बहस छेड़ दी है. अब यह देखना अहम होगा कि राज्य सरकारें इस पर क्या जवाब देती हैं.

