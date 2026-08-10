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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'वापस नहीं लौटे तो...', अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की अर्जी पर बंगाल सरकार की दलील, SC ने क्यों नहीं मानी?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी बीमारी या स्थिति के लिए इलाज कराना कभी-कभी निजता के अधिकार का हिस्सा होता है. हर व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार है. हर व्यक्ति को अपने इलाज के लिए चिकित्सक को चुनने का अधिकार है.

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Neelam

Updated : Aug 10, 2026, 05:50 PM IST

'वापस नहीं लौटे तो...', अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की अर्जी पर बंगाल सरकार की दलील, SC ने क्यों नहीं मानी?

अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने दी आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत (Image Source: PTI)

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 अगस्त, 2026) को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. 5 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने आशंका जताई कि शायद अभिषेक बनर्जी जांच से बचने के लिए विदेश से लौटें ही न. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की इजाजत दे दी.

2016 के रोड एक्सीडेंट में आई थीं गंभीर चोटें

एक रोड एक्सीडेंट में अभिषेक बनर्जी की आंख में गंभीर चोट आई थी, जिसके इलाज के लिए वह विदेश जाते रहते हैं. अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज कई मामलों में एजेंसियां जांच कर रही हैं, इस बीच उन्होंने आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी. हालांकि, हाईकोर्ट में उनकी अपील खारिज कर दी गई.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने अभिषेक बनर्जी की अर्जी पर कहा कि हर व्यक्ति को अपने इलाज के लिए चिकित्सक को चुनने का अधिकार है. हालांकि, कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को निर्देश दिया है कि वह कहां ठहरेंगे और यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां देंगे.

क्या थीं राज्य सरकार और अभिषेक बनर्जी की दलीलें?

पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू पेश हुए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं. हमें आशंका है कि वह शायद वापस न लौटें. अभिषेक बनर्जी के लिए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन पेश हुए. उन्होंने राज्य की दलीलों का विरोध किया और कहा कि तृणमूल नेता एक सांसद हैं और उनका परिवार भारत में है. उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अधिकतर मामले पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद दर्ज किए गए हैं.

एएसजी एसवी राजू ने कहा कि राज्य सरकार को अभिषेक बनर्जी के विदेश में इलाज कराने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद यह तय करना होगा कि उन्हें विदेश जाने की जरूरत है या नहीं. उन्होंने कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी मेडिकल ट्रीटमेंट कराने को तैयार नहीं हैं, तो उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी बीमारी या स्थिति के लिए इलाज कराना कभी-कभी निजता के अधिकार का हिस्सा होता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हर व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार है. हर व्यक्ति को अपने इलाज के लिए चिकित्सक को चुनने का अधिकार है.'  कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभिषेक बनर्जी की अपील मंजूर कर ली और उन्हें तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी.

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