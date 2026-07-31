विजय सरकार की FIR... तुरंत वकीलों के साथ SC पहुंचे सिब्बल, CJI से बोले- अर्जेंट हियरिंग करें, वरना...

सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी को अग्रिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनके तहत बालाजी जांच में सहयोग करेंगे, अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे और किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे. अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी.

तमिलनाडु सरकार की एफआईआर पर सेंथिल बालाजी को मिली अग्रिम जमानत

हाईकोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद तीन सीनियर एडवोकेट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

सेंथिल बालाजी पर TASMAC मामले से जुड़े भ्रष्टाचार केस में दर्ज हुई एफआईआर

सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई

जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार की तरफ से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में द्रविड़ मुनेत्र काषगम (DMK) के नेता वी. सेंथिल बालाजी को बड़ी राहत मिल गई है. जल्दी में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अमित आनंद तिवारी उनकी अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और तुरंत सुनवाई का आग्रह किया, जिस पर शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. यह मामला तमिलनाडु की नई सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज किया है.

रद्द भी किया जा सकता है आदेश?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सेंथिल बालाजी को अग्रिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनके तहत बालाजी जांच में सहयोग करेंगे, अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे और किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे. अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील गुरु कृष्णकुमार से कहा कि अगर शर्तों का उल्लंघन होता है तो वह कोर्ट आ सकते हैं. आदेश में या तो बदलाव किया जाएगा या उसे रद्द भी किया जा सकता है.

जस्टिस वी मोहना ने सुनवाई से खुद को किया अलग

तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में ही सेंथिल बालाजी को अग्रिम जमानत मिली है. सुनवाई से पहले ही बेंच की सदस्य जस्टिस वी मोहना ने खुद को हियरिंग से अलग कर लिया था. वहीं गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट ने सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

सेंथिल बालाजी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तीन सीनियर एडवोकेट

हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अमित आनंद तिवारी ने बालाजी की ओर से सीजेआई सूर्यकांत की बेंच से याचिका पर अर्जेंट हियरिंग का अनुरोध किया था. उन्होंने कहा था कि बालाजी के खिलाफ किसी भी समय दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. सुनवाई के दौरान, सीजेआई सूर्यकांत ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि बालाजी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत क्यों है, क्योंकि यह मामला दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है.

राज्य सरकार की क्या है दलील?

सीजेआई के सवाल पर वकील ने कहा कि 2021-25 में सेंथिल बालाजी मंत्री थे और आरोप भी उसी समय की घटना से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि तब सेंथिल बालाजी ने प्राथमिकी दर्ज होने नहीं दी थी इसलिए उन्हें अदालत से पूर्ण सुरक्षा नहीं मिल सकती है. कृष्णकुमार ने यह भी कहा कि यह भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है और इसमें अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

कोर्ट में क्या बोले कपिल सिब्बल?

सेंथिल बालाजी की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा, 'यह एक ‘अजीब मामला’ है, क्योंकि प्राथमिकी 28 जुलाई को तब दर्ज की गई जब मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई टीवीके सरकार सत्ता में आई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एक दूसरे मामले में दायर हलफनामे पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई.'

उन्होंने कहा, 'प्राथमिकी में जिन घटनाओं का जिक्र है वे 2021-25 के दौरान की हैं. ईडी ने 2025 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था. जिस व्यक्ति ने हलफनामा दायर किया था, वह अब बदल गया है क्योंकि नई सरकार बन गई. उसी हलफनामे के आधार पर 28 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.'

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करके कहा है कि अगर मामले की जांच के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत होगी तो वह कोर्ट से अनुमति ले सकते हैं. राज्य सरकार की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि टासमैक में दुकानों और बार के आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ.

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