बिहार में SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेताया-...'तो हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे'

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची मुद्दे पर चुनाव आयोग को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है, "...अन्यथा हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे."

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 सितंबर) को कहा कि चूँकि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कानून का पालन कर रहा है. हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी भी दी कि अगर इस प्रक्रिया में कोई अनियमितता पाई गई तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी. अंतिम सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई भी 'टुकड़ों में' मतदान नहीं होगा. बिहार एसआईआर मामले पर अंतिम फैसला देश भर की एसआईआर प्रक्रियाओं पर लागू होगा.

बिहार पर लिया गया फैसला पूरे देश पर लागू होगा.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में मतदाता सूची की वैधता पर अंतिम सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की. अदालत ने इस पर 'टुकड़ों में' फैसला देने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा, "बिहार में मतदाता सूची पर हमारा फैसला पूरे भारत में मतदाता सूची पर लागू होगा." अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह चुनाव आयोग को देश भर में मतदाता सूची में संशोधन के लिए इसी तरह की प्रक्रिया लागू करने से नहीं रोकेगी.

मतदाता सूची में आधार कार्ड को शामिल करने पर भी सुनवाई

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 8 सितंबर के आदेश को वापस लेने की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है. इस आदेश में चुनाव आयोग को बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में आधार कार्ड को 12वें निर्धारित दस्तावेज़ के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया था. 8 सितंबर को कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल वोटर आईडी के लिए किया जाता है, तो आयोग इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकता है.

चुनाव आयोग की स्थिति

चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि देश भर में नियमित अंतराल पर मतदाता सूची की एसआईआर (विशेष जाँच रिपोर्ट) कराने का कोई भी निर्देश चुनाव आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होगा. आयोग ने यह भी कहा कि आयोग को किसी अन्य प्राधिकारी के हस्तक्षेप के बिना मतदाता सूची में संशोधन करने का पूरा अधिकार है.

आयोग ने कहा कि आयोग ने 5 जुलाई, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से बिहार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की एसआईआर के लिए पूर्व-संशोधन प्रक्रिया 1 जनवरी, 2026 से शुरू करने का निर्देश दिया है.



हलफनामे में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, आयोग को संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उसके कार्य की निगरानी करने, साथ ही निर्देश देने और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार है.

