'ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई', CJP प्रदर्शन में शामिल छात्र को नोटिस जारी करने पर भड़का SC, कार्यकारी मजिस्ट्रेट को लगाई फटकार

चार सितंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 130 के तहत यह नोटिस जारी किया गया था. एक सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी प्राथमिकियों को रद्द कर दिया था, जो देशभर में 20 से 25 जुलाई के बीच सीजेपी प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज की गई थीं

जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल एक छात्र को नोटिस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा की कार्यकारी मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाई है. बुधवार (9 सितंबर, 2026) को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने मजिस्ट्रेट से पूछा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा नोटिस जारी करने की हिम्मेत कैसे की. कोर्ट पहले ही निर्देश चुकी है कि छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट विश्वजीत भट्टाचार्य ने यह मुद्दा रखा और कहा कि यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट के एक सितंबर के आदेश के विपरीत है. हालांकि, नोटिस बाद में वापस ले लिया गया था. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया अधिकारी कोर्ट की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस ले लेने से उन्हें अवमानना की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता. इस पर सीजेआई ने कहा, 'आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. हमारे युवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई सवाल ही नहीं है. हमने स्पष्ट आदेश पारित किया है.' सीजेआई ने कहा कि हमें हैरानी है कि मजिस्ट्रेट नोटिस कैसे जारी कर सकती हैं.

सीजेआई सूर्यकांत ने एडवोकेट विश्वजीत भट्टाचार्य से कहा कि वह मामले के तथ्यों का रिकॉर्ड पेश करें. कोर्ट मजिस्ट्रेट से मांगेंगें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. मंगलवार को अधिकारियों ने कोर्ट को बताया था कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (GBU) के एक छात्र को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में ग्रेटर नोएडा की कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया था. नोटिस में शांति बनाए रखने के लिए छात्र से पांच लाख रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा गया था. हालांकि, बाद में यह आदेश वापस ले लिया गया. वहीं, छात्र अक्षत त्रिपाठी का कहना है कि उन्होंने प्रदर्शन में शांतिपूर्वक हिस्सा लिया था और उस समय वह यूनिवर्सिटी में क्लासेज भी अटेंड नहीं कर रहे थे.

चार सितंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 130 के तहत यह नोटिस जारी किया गया था. एक सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी प्राथमिकियों को रद्द कर दिया था, जो देशभर में 20 से 25 जुलाई के बीच सीजेपी प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज की गई थीं सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक के कारण अपनी जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को तीन महीने के अंदर मुआवजा दिया जाए. प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद करने के केंद्र के अनुरोध पर बेंच ने कहा था, 'युवा प्रदर्शनकारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हम पूरा न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं.'

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