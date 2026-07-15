OSM मार्किंग में सुधार के लिए क्या-क्या किया? CBSE के निराश छात्रों के लिए SC ने जताई चिंता, केंद्र से मांगी रिपोर्ट

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि जिन छात्रों को अस्थाई प्रवेश मिल चुका है या जिन्होंने प्रवेश परीक्षाएं पास कर ली हैं, उन्हें न्यूनतम योग्यता अंकों में राहत दी जाए.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम में सामने आई तकनीकी गड़बड़ियों और मूल्यांकन से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले की सुनवाई में सहायता का अनुरोध किया.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच से एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि वह परीक्षाओं के संचालन के लिए ओएसएम सिस्टम में सुधार के लिए केंद्र और सीबीएसई को उचित नियम और दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दे.

सीजेआई ने जताई चिंता

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'छोटे बच्चों में हताशा का स्तर देखिए.' बेंच ने कहा कि ओएसएम सिस्टम में कुछ व्यवस्थित और धीरे-धीरे बढ़ती समस्याएं दिखाई दे रही हैं. जस्टिस बागची ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, 'हम आपकी सहायता चाहते हैं, किसी विरोधी पक्ष के रूप में नहीं. कुछ समस्याएं हैं.'

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि याचिका में उठाई गई व्यक्तिगत अंकपत्र संबंधी कई शिकायतों का काफी हद तक समाधान किया जा चुका है और सरकार व्यवस्थागत समस्याओं को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने बताया कि ओएसएम की समीक्षा करने और जरूरी सुधारों की सिफारिश देने के लिए एस. राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति भी बनाई गई है.

कोर्ट ने सीबीएसई से बताने को कहा कि इस मामले में अब तक क्या किया?

एसजी तुषार मेहता ने कहा, 'हम इसे प्रतिकूल तरीके से नहीं ले रहे हैं. समिति पहले से ही छात्रों की शिकायतों पर विचार कर रही है.' इस पर कोर्ट ने एसजी से सीबीएसई की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने को कहा है. अगले हफ्ते की सुनवाई में कोर्ट में इस पर बात होगी.

क्या है याचिकाकर्ता की मांग?

यह जनहित याचिका राकेश बिंजोला की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शुक्ला के माध्यम से दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि वह केंद्र सरकार और सीबीएसई को निर्देश दे कि वे ओएसएम सिस्टम के तहत बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्पष्ट नियम बनाने और सुधारों की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करें.

याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि जिन छात्रों को अस्थाई प्रवेश मिल चुका है या जिन्होंने प्रवेश परीक्षाएं पास कर ली हैं, उन्हें न्यूनतम योग्यता अंकों में राहत दी जाए. साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए निर्धारित कक्षा 12 में 75 प्रतिशत या अन्य न्यूनतम अंक की अनिवार्यता से भी उन्हें छूट देने का निर्देश दिया जाए.

क्या है ओएसएम सिस्टम?

सीबीएसई का ओएसएम मूल्यांकन सिस्टम एक डिजिटल जांच प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक छात्रों की आंसर शीट की स्कैन की गई कॉपियों को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर जांचते हैं, न कि कागज की मूल उत्तर पुस्तिकाओं पर.

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