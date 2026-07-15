FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
इसमें हर्ज क्या है? बस इतना कहकर कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर SC ने टाल दी सुनवाई, जानें पूरा मामला

इसमें हर्ज क्या है? बस इतना कहकर कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर SC ने टाल दी सुनवाई, जानें पूरा मामला

'पूरी टीम अगर एकजुट होकर...' फाइनल में पहुंचने के बाद स्पेन के कोच ने बताई जीत की वजह, पढ़ें क्या कहा

'पूरी टीम अगर एकजुट होकर...' फाइनल में पहुंचने के बाद स्पेन के कोच ने बताई जीत की वजह, पढ़ें क्या कहा

'हमें इंग्लैंड के खिलाफ फायदा होगा...' सेमीफाइनल से पहले अर्जेंटीना के कोच ने बताया अपना प्लान, कही ये बात

'हमें इंग्लैंड के खिलाफ फायदा होगा...' सेमीफाइनल से पहले अर्जेंटीना के कोच ने बताया अपना प्लान, कही ये बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित

ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री

ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की कहानी

ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS अधिकारी, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की Success Story

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

OSM मार्किंग में सुधार के लिए क्या-क्या किया? CBSE के निराश छात्रों के लिए SC ने जताई चिंता, केंद्र से मांगी रिपोर्ट

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि जिन छात्रों को अस्थाई प्रवेश मिल चुका है या जिन्होंने प्रवेश परीक्षाएं पास कर ली हैं, उन्हें न्यूनतम योग्यता अंकों में राहत दी जाए.

Latest News

Neelam

Updated : Jul 15, 2026, 04:11 PM IST

OSM मार्किंग में सुधार के लिए क्या-क्या किया? CBSE के निराश छात्रों के लिए SC ने जताई चिंता, केंद्र से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Image Source: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम में सामने आई तकनीकी गड़बड़ियों और मूल्यांकन से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले की सुनवाई में सहायता का अनुरोध किया.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच से एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि वह परीक्षाओं के संचालन के लिए ओएसएम सिस्टम में सुधार के लिए केंद्र और सीबीएसई को उचित नियम और दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दे.

सीजेआई ने जताई चिंता
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'छोटे बच्चों में हताशा का स्तर देखिए.' बेंच ने कहा कि ओएसएम सिस्टम में कुछ व्यवस्थित और धीरे-धीरे बढ़ती समस्याएं दिखाई दे रही हैं. जस्टिस बागची ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, 'हम आपकी सहायता चाहते हैं, किसी विरोधी पक्ष के रूप में नहीं. कुछ समस्याएं हैं.' 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि याचिका में उठाई गई व्यक्तिगत अंकपत्र संबंधी कई शिकायतों का काफी हद तक समाधान किया जा चुका है और सरकार व्यवस्थागत समस्याओं को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने बताया कि ओएसएम की समीक्षा करने और जरूरी सुधारों की सिफारिश देने के लिए एस. राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति भी बनाई गई है.

कोर्ट ने सीबीएसई से बताने को कहा कि इस मामले में अब तक क्या किया?
एसजी तुषार मेहता ने कहा, 'हम इसे प्रतिकूल तरीके से नहीं ले रहे हैं. समिति पहले से ही छात्रों की शिकायतों पर विचार कर रही है.' इस पर कोर्ट ने एसजी से सीबीएसई की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने को कहा है. अगले हफ्ते की सुनवाई में कोर्ट में इस पर बात होगी.

क्या है याचिकाकर्ता की मांग?
यह जनहित याचिका राकेश बिंजोला की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शुक्ला के माध्यम से दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि वह केंद्र सरकार और सीबीएसई को निर्देश दे कि वे ओएसएम सिस्टम के तहत बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्पष्ट नियम बनाने और सुधारों की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करें.

याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि जिन छात्रों को अस्थाई प्रवेश मिल चुका है या जिन्होंने प्रवेश परीक्षाएं पास कर ली हैं, उन्हें न्यूनतम योग्यता अंकों में राहत दी जाए. साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए निर्धारित कक्षा 12 में 75 प्रतिशत या अन्य न्यूनतम अंक की अनिवार्यता से भी उन्हें छूट देने का निर्देश दिया जाए.

क्या है ओएसएम सिस्टम?
सीबीएसई का ओएसएम मूल्यांकन सिस्टम एक डिजिटल जांच प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक छात्रों की आंसर शीट की स्कैन की गई कॉपियों को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर जांचते हैं, न कि कागज की मूल उत्तर पुस्तिकाओं पर.

 

यह भी पढ़ें:- SC में हंगामा करने वाला प्रबल प्रताप और उसका साथी गिरफ्तार, किसने दर्ज करवाई सख्त धाराओं के तहत FIR?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित
ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की लिस्ट में हुई एंट्री
ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की कहानी
ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS अधिकारी, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की Success Story
हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई
हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement