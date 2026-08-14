समय रैना को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया मामला, तारीफ करते हुए बोले CJI- बहुत होनहार युवा हैं, अगर...

सुनवाई के दौरान फाउंडेशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन इन्फ्लुएंसर्स ने ईमानदारी से कोशिशें की हैं और फाउंडेशन के साथ जुड़ने का प्रयास किया है.

समय रैना और चार कॉमेडियंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया मामला

इंडियाज गॉट लेटेंट में दिव्यांगों पर मजाकिया टिप्पणी करने के बाद दायर हुआ था मुकदमा

पिछली सुनवाई में कोर्ट नें पांचो कॉमेडियंस पर लगाया था 3-3 लाख रुपये का जुर्माना

दिव्यांगों के प्रति जागरुकता फैलाने और सम्मान को बढ़ावा देने की कोशिशों के लिए कोर्ट ने सराहा

दिव्यांगों पर टिप्पणी मामले में स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को दिव्यांगों के प्रति जागरुकता फैलाने और उनके सम्मान को बढ़ावा देने के लिए पांचों कॉमेडियंस की कोशिशों की सरहाना की और उनके खिलाफ प्राथमिकी और आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी. पिछली सुनवाई में अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियंस को खूब फटकार लगाई थी.

क्या था मामला?

कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए काम करने वाली संस्था एम/एस एसएमए क्योर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. फाउंडेशन की याचिका में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड की समय रैना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर की दिव्यागों पर मजाकिया टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था. हालांकि, बाद में कॉमेडियंस और इन्फ्लूएंसर की ओर से दिव्यांगों के लिए की गई कोशिशों को कोर्ट ने सराहा है.

समय रैना को राहत देते हुए क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

मार्च में उन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की और दिव्यागों के लिए काम करने वाली संस्थाओं के लिए जागरूकता बढ़ाने का भी काम किया, जिसके लिए कोर्ट ने उनकी सराहना की. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि जब सच्ची कोशिशें होती हैं, तो सकारात्मक नतीजे जरूर मिलते हैं. बेंच ने कॉमेडियंस की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत होनहार युवा हैं. अगर उन्होंने सकारात्मक दिशा में काम करना शुरू किया, तो वे सकारात्मक नतीजे लाएंगे.

दिव्यांगों के लिए प्रयासों को कोर्ट ने सराहा

सुनवाई के दौरान फाउंडेशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन इन्फ्लुएंसर्स ने ईमानदारी से कोशिशें की हैं और फाउंडेशन के साथ जुड़ने का प्रयास किया है. एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा कि जब तक इस अदालत ने पिछली सुनवाई में कड़ा रुख नहीं अपनाया था, तब तक यह मामला कहीं आगे नहीं बढ़ रहा था. पिछली सुनवाई में सीजेआई सूर्यकांत ने समय रैना को कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने पर जमकर फटकार लगाई थी और तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

पांचों कॉमेडियंस के खिलाफ प्राथमिकी और उससे जुड़ी कार्यवाही को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनसे जुड़ा मामला अब बंद हो गया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह दिव्यांगों की गरिमा की रक्षा के लिए व्यापक निर्देश जारी करने की जरूरत से जुड़े व्यापक मुद्दे पर विचार करेगा.



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