FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया जिससे भड़का है जापान? जानिए रूस के साथ 'इतुरुप द्वीप' को लेकर क्या है विवाद

व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया जिससे भड़का है जापान? जानिए रूस के साथ 'इतुरुप द्वीप' को लेकर क्या है विवाद

कल का मौसम, 15 अगस्त: दिल्ली में होगी हल्की बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम और गाजियाबाद के लिए IMD का वेदर अपडेट

कल का मौसम, 15 अगस्त: दिल्ली में होगी हल्की बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम और गाजियाबाद के लिए IMD का वेदर अपडेट

परमाणु हथियार वाला पहला इस्लामिक देश है ब्रिटेन, जानिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा दावा क्यों किया?

परमाणु हथियार वाला पहला इस्लामिक देश है ब्रिटेन, जानिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा दावा क्यों किया?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल

हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल

Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक

Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

समय रैना को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया मामला, तारीफ करते हुए बोले CJI- बहुत होनहार युवा हैं, अगर...

सुनवाई के दौरान फाउंडेशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन इन्फ्लुएंसर्स ने ईमानदारी से कोशिशें की हैं और फाउंडेशन के साथ जुड़ने का प्रयास किया है.

Latest News

Neelam

Updated : Aug 14, 2026, 06:09 PM IST

समय रैना को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया मामला, तारीफ करते हुए बोले CJI- बहुत होनहार युवा हैं, अगर...

दिव्यांगों पर टिप्पणी मामले में समय रैना के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया (Image Source: ANI/Social Media)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • समय रैना और चार कॉमेडियंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया मामला
  • इंडियाज गॉट लेटेंट में दिव्यांगों पर मजाकिया टिप्पणी करने के बाद दायर हुआ था मुकदमा
  • पिछली सुनवाई में कोर्ट नें पांचो कॉमेडियंस पर लगाया था 3-3 लाख रुपये का जुर्माना
  • दिव्यांगों के प्रति जागरुकता फैलाने और सम्मान को बढ़ावा देने की कोशिशों के लिए कोर्ट ने सराहा

दिव्यांगों पर टिप्पणी मामले में स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को दिव्यांगों के प्रति जागरुकता फैलाने और उनके सम्मान को बढ़ावा देने के लिए पांचों कॉमेडियंस की कोशिशों की सरहाना की और उनके खिलाफ प्राथमिकी और आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी. पिछली सुनवाई में अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियंस को खूब फटकार लगाई थी.

क्या था मामला?

कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए काम करने वाली संस्था एम/एस एसएमए क्योर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. फाउंडेशन की याचिका में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड की समय रैना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर की दिव्यागों पर मजाकिया टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था. हालांकि, बाद में कॉमेडियंस और इन्फ्लूएंसर की ओर से दिव्यांगों के लिए की गई कोशिशों को कोर्ट ने सराहा है.

समय रैना को राहत देते हुए क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

मार्च में उन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की और दिव्यागों के लिए काम करने वाली संस्थाओं के लिए जागरूकता बढ़ाने का भी काम किया, जिसके लिए कोर्ट ने उनकी सराहना की. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि जब सच्ची कोशिशें होती हैं, तो सकारात्मक नतीजे जरूर मिलते हैं. बेंच ने कॉमेडियंस की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत होनहार युवा हैं. अगर उन्होंने सकारात्मक दिशा में काम करना शुरू किया, तो वे सकारात्मक नतीजे लाएंगे.

दिव्यांगों के लिए प्रयासों को कोर्ट ने सराहा

सुनवाई के दौरान फाउंडेशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन इन्फ्लुएंसर्स ने ईमानदारी से कोशिशें की हैं और फाउंडेशन के साथ जुड़ने का प्रयास किया है. एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा कि जब तक इस अदालत ने पिछली सुनवाई में कड़ा रुख नहीं अपनाया था, तब तक यह मामला कहीं आगे नहीं बढ़ रहा था. पिछली सुनवाई में सीजेआई सूर्यकांत ने समय रैना को कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने पर जमकर फटकार लगाई थी और तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. 

पांचों कॉमेडियंस के खिलाफ प्राथमिकी और उससे जुड़ी कार्यवाही को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनसे जुड़ा मामला अब बंद हो गया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह दिव्यांगों की गरिमा की रक्षा के लिए व्यापक निर्देश जारी करने की जरूरत से जुड़े व्यापक मुद्दे पर विचार करेगा. 
 

यह भी पढ़ें:- उम्र, कपड़ों की जानकारी सही नहीं... कूड़ा बीनने वाले नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी की HC ने नहीं सुनी कोई दलील, सुनाया अहम फैसला

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम
रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement