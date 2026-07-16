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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

उम्रदराज और गंभीर बीमारी से जूझ रहे कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए SC का राज्यों को निर्देश- बनाएं पॉलिसी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नीति संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से परामर्श कर तैयार की जानी चाहिए, ताकि संस्थागत समन्वय सुनिश्चित हो और पात्र कैदियों की प्रभावी पहचान की जा सके.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 16, 2026, 03:34 PM IST

उम्रदराज और गंभीर बीमारी से जूझ रहे कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए SC का राज्यों को निर्देश- बनाएं पॉलिसी

उम्रदराज और असाध्य बीमारी से जूझ रहे कैदियों की जल्दी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नीति तैयार करने का निर्देश दिया (Image Source: IANS)

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सुप्रीम कोर्ट ने उम्रदराज और कभी न ठीके होने वाली बीमारी से जूझ रहे कैदियों की समय से पहले या शीघ्र जमानत पर रिहाई के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नीति तैयार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि तीन महीने के अंदर पॉलिसी तैयार कर लें और अपने राज्य की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की इसमें राय जरूर लें. गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 70 साल से ज्यादा उम्र के और कभी ठीक न होने वाली बीमारी या जिसका कोई इलाज उपलब्ध न हो, ऐसी बीमारी से जूझ रहे कैदियों की समय से पहले रिहाई या जल्दी जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया था.

कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि इस नीति में रिहाई पर विचार के लिए पात्रता के मानदंड और प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. विशेष रूप से असाध्य रोग (ऐसी बीमारी जिसका मेडिकल साइंस में कोई पक्का इलाज मौजूद न हो) की स्पष्ट और एक समान परिभाषा दी जानी चाहिए.

फैसला सुनाते हुए जस्टिस संदीप मेहता ने कहा, 'सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस निर्णय की तिथि से तीन महीने के अंदर उम्रदराज या असाध्य बीमारी से पीड़ित कैदियों की जल्दी या समयपूर्व रिहाई के लिए एक व्यापक नीति तैयार कर उसे अधिसूचित करें.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नीति संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से परामर्श कर तैयार की जानी चाहिए, ताकि संस्थागत समन्वय सुनिश्चित हो और पात्र कैदियों की प्रभावी पहचान की जा सके. कोर्ट ने कहा कि नीति में शीघ्र या मानवीय आधार पर रिहाई के लिए दिए जाने वाले आवेदनों को प्रस्तुत करने, उनकी जांच करने और उनका निस्तारण करने की समयबद्ध, पारदर्शी और सुगम प्रक्रिया भी निर्धारित की जानी चाहिए. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश छह महीने के अंदर अनुपालन की स्थिति बताते हुए शपथपत्र कोर्ट में दाखिल करेंगे.

याचिकाकर्ता की मांग क्या है?
नालसा ने यह याचिका पिछले साल दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य पक्षों से जवाब मांगा था. याचिका में अनुरोध किया गया था कि 70 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों और असाध्य बीमारी से पीड़ित कैदियों की रिहाई को सुगम बनाने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए जाएं.

याचिका में कहा गया था कि असाध्य रोग से पीड़ित और उम्रदराज कैदियों को विशेष चिकित्सा देखभाल और उन पर खास तौर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत होती है, लेकिन जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी मौजूद हैं. ऐसे में जेल प्रशासन के लिए उम्रदराज और असाध्य रोग से ग्रस्त कैदियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना मुश्किल हो जाता है.

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