'छात्रों को तुरंत रिहा करो', सुप्रीम कोर्ट का आदेश, CJP प्रोटेस्ट में पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों पर भी कह दी अहम बात

सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्यों को सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी-कैमरा फुटेज, वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शन से जुड़े दूसरे डिजिटल सबूत संभालकर रखने का निर्देश दिया है, जहां प्रदर्शन हुए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारियों को छोड़ने का दिया निर्देश

जहां-जहां प्रदर्शन हुए, वहां की सीसीटीवी फुटेज संभालकर रखने को कहा

हिरासत में रखे गए छात्रों पर बलपूर्वक कार्रवाई करने से पुलिस को रोका

याचिकाओं में पुलिस की बर्बरता के आरोपों पर राज्यों के मुख्य सचिवों से मांगा जवाब

सु्प्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए प्रोटेस्ट में शामिल 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है. जब कोर्ट को बताया गया कि इनमें कुछ 19 और 20 साल के भी छात्र हैं, तो कोर्ट ने कहा कि जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उन सभी छात्रों को छोड़ दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच की जरूरत पर डाला जोर

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में हुए आंदोलन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूत संभालकर रखें. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती के आरोपों की पहली नजर में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए.

प्रदर्शनों की सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन रिकॉर्डिंग संभालर रखने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्यों को सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी-कैमरा फुटेज, वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शन से जुड़े दूसरे डिजिटल सबूत संभालकर रखने का निर्देश दिया है, जहां प्रदर्शन हुए थे. कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से संबंधित डिजिटल डेटा संभालकर रखा जाए, लेकिन ध्यान रहे कि वह सार्वजनिक न हो.

बेंच ने अधिकारियों को प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई करने से मना किया और कहा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दर्ज प्राथमिकियों के मामले में जांच जारी रखने की इजाजत दी, लेकिन कहा कि कार्रवाई लंबित रहने तक प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ बलपूर्वक कोई कार्रवाई न की जाए.

राज्यों के मुख्य सचिवों से भी मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से भी जवाब मांगा है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'आरोपों की पहली नजर में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच पर विचार करने की जरूरत है, जिसमें 200 से ज्यादा घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों की चिंताओं को भी दूर किया जाना चाहिए.' बेंच ने कहा, 'जिसने भी ज्यादती की, कानून अपने हाथ में लिया, उसे सजा मिलनी चाहिए.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और संबंधित राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की सभी घटनाओं की निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी जांच सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र समिति या स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने पर विचार करने से पहले अपने बयान रिकॉर्ड पर रखें.

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