गंगा नदी के किनारे अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिहार सरकार से बोला- 6 हफ्ते में हटाएं, लापरवाही को...

याचिकाकर्ता के वकील आकाश वशिष्ठ ने पटना में गंगा नदी के किनारे और नदी क्षेत्र में सैकड़ों अतिक्रमणों का मुद्दा कोर्ट में उठाया और कहा कि ऐसी स्थिति होने के बावजूद राज्य के अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उन्हें कम से कम इस मामले को देखना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को पटना में गंगा नदी के किनारे बने सभी अवैध ढांचों और अतिक्रमणों को गिराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने गंगा किनारे हो रहे अवैध निर्माणों को गंभीर चिंता का विषय मानते हुए 6 हफ्ते के अंदर इन्हें गिराने का आदेश दिया है.

जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि पहले भी आदेश दिए गए, लेकिन अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है. बेंच ने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार को छह हफ्तों का समय देते हैं कि पटना में नौजर घाट से नूरपुर घाट के बीच सभी अवैध ढांचे, निर्माण और अतिक्रमण हटा दिए गए हैं.'

अगली सुनवाई में बताएगी राज्य सरकार क्या-क्या काम हुआ

कोर्ट ने राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख तक हलफनामा दाखिल कर स्टेटस देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अवैध निर्माणों के संबंध में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए और समय मांगा है. उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों ने अभी तक जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा, 'सभी राज्यों को केंद्र सरकार को आवश्यक जानकारी देने का अंतिम अवसर दिया जाता है. अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो कोर्ट को उन राज्यों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में बुलाने के लिए मजबूर होना पडे़गा.'

किसने दाखिल की है याचिका?

कोर्ट पटना के रहने वाले अशोक कुमार सिन्हा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के 30 जून 2020 के आदेश को चुनौती दी है. याचिकाकर्ता के वकील आकाश वशिष्ठ ने पटना में गंगा नदी के किनारे और नदी क्षेत्र में सैकड़ों अतिक्रमणों का मुद्दा कोर्ट में उठाया. एडवोकेट आकाश वशिष्ठ ने कहा कि ऐसी स्थिति होने के बावजूद राज्य के अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उन्हें कम से कम इस मामले को देखना चाहिए.

एनजीटी ने पर्यावरण की दृष्टि से गंगा के संवेदनशील डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण और स्थाई अतिक्रमण के खिलाफ अशोक सिन्हा की याचिका खारिज कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अशोक कुमार सिन्हा ने कहा है कि एनजीटी ने बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले लोगों और अवैध निर्माणों की विस्तृत जानकारी की जांच किए बिना ही आदेश पारित कर दिया था.

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