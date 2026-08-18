FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
SSC CHSL 2025: एसएससी ने जारी किए सीएचएसएल FRTA के नतीजे, 3515 कैडिडेट्स शॉर्टलिस्ट, ऐसे फटाफट करें चेक करें रिजल्ट

SSC CHSL 2025: एसएससी ने जारी किए सीएचएसएल FRTA के नतीजे, 3515 कैडिडेट्स शॉर्टलिस्ट, ऐसे फटाफट करें चेक करें रिजल्ट

Business Idea: इन 2 सेक्टरों में कम पैसा लगाकर भी मिलेगा तगड़ा मुनाफा, छोटे निवेश से खड़ा कर लेंगे बिजनेस एम्पायर

Business Idea: इन 2 सेक्टरों में कम पैसा लगाकर भी मिलेगा तगड़ा मुनाफा, छोटे निवेश से खड़ा कर लेंगे बिजनेस एम्पायर

PNB में 1 साल की FD पर कितना ब्याज? पैसे लगाने से पहले जानें पूरा हिसाब

PNB में 1 साल की FD पर कितना ब्याज? पैसे लगाने से पहले जानें पूरा हिसाब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम

Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम

Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल

Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल

भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी

भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

फांसी नहीं शूटिंग या जहरीला इंजेक्शन... सजा-ए-मौत का तरीका बदलने की क्यों हो रही मांग, SC ने क्या कहा?

याचिकाकर्ता का कहना है कि CrPC की धारा 354(5) के तहत किसी अपराधी को गर्दन से लटकाकर फांसी देना बहुत क्रूर और अमानवीय तरीका है इसलिए कानून के इस नियम को रद्द घोषित किया जाना चाहिए.

Latest News

Neelam

Updated : Aug 18, 2026, 01:37 PM IST

फांसी नहीं शूटिंग या जहरीला इंजेक्शन... सजा-ए-मौत का तरीका बदलने की क्यों हो रही मांग, SC ने क्या कहा?

फांसी की सजा का तरीका बदलने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार (Image Source: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विशेषज्ञों की मदद से सरकार मौत की सजा देने के कम पीड़ादायक और ज्यादा सम्मानजनक तरीके पर विचार कर सकती है
  • याचिकाकर्ता ने कहा- फांसी से मौत की सजा देना ज्यादा पीड़ादायक और क्रूर तरीका है
  • याचिका में कहा गया कि फांसी के बाद मौत घोषित करने में 40 मिनट का समय लगता है
  • याचिकाकर्ता ने लीथल इंजेक्शन, इलेक्ट्रोक्यूशन, शूटिंग और गैस चेंबर जैसे सुझाव दिए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें सजा-ए-मौत के लिए फांसी की जगह लीथल इंजेक्शन, शूटिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चेंबर जैसा दूसरा तरीका अपनाने की मांग की गई थी. हालांकि, कोर्ट ने मामला सरकार पर छोड़ते हुए कहा है कि वह विशेषज्ञों की मदद से मौत की सजा देने के किसी कम पीड़ादायक और ज्यादा सम्मानजनक तरीके पर विचार कर सकती है.

क्यों की गई फांसी की जगह दूसरे तरीके से सजा देने की मांग?

वकील ऋषि मल्होत्रा ने याचिका दाखिल करके फांसी की जगह वैकल्पिक तरीके से सजा दिए जाने की अपील की है. याचिकाकर्ता का कहना है कि CrPC की धारा 354(5) के तहत किसी अपराधी को गर्दन से लटकाकर फांसी देना बहुत क्रूर और अमानवीय तरीका है इसलिए कानून के इस नियम को रद्द घोषित किया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा है कि इसके तहत हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है. 

सजा के लिए याचिकाकर्ता ने कौन से सुझाव दिए?

याचिकाकर्ता ने सजा के लिए फांसी की जगह जहर का इंजेक्शन, गोली मारना, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैंबर जैसे तरीकों का सुझाव दिया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है और यह कम पीड़ादायक है. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि फांसी के बाद मौत घोषित करने में करीब 40 मिनट लगते हैं, जबकि शूटिंग या जहरीले इंजेक्शन से यह प्रक्रिया 5 मिनट में पूरी हो जाती है. याचिकाकर्ता ने संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि जहां मौत की सजा दी जाती है, वहां ऐसी प्रक्रिया से सजा दी जानी चाहिए, जिससे कम से कम तकलीफ हो.

याचिकाकर्ता के सुझावों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने यह याचिका लगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग की थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के तीन फैसलों को एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है. फांसी की सजा देने के संवैधानिक आधार को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया अभी सजा-ए-मौत के लिए फांसी का तरीका सही है.

 

यह भी पढ़ें:- क्या है राज्यपाल को विशेष पावर देने वाला अनुच्छेद 161, जिस पर HC में मचा बवाल?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम
Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम
Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल
Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल
भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी
भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी
बिहार से होकर गुजरती है Indian Railways की ये ट्रेन, लेकिन एक भी स्टेशन पर नहीं रुकती, जानें क्या है वजह
बिहार से होकर गुजरती है Indian Railways की ये ट्रेन, लेकिन एक भी स्टेशन पर नहीं रुकती, जानें क्या है वजह
Test में विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने तोड़ा गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड
Test में विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने तोड़ा गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement