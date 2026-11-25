सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले और पहले भी दोषी ठहराए जा चुके व्यक्ति को सिर्फ त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार के आधार पर जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति का क्रिमिनल बैकग्राउडं हो और पहले भी किसी मामले में दोषी ठहराए जा चुका है, तो उसको सिर्फ त्वरित सुनवाई के अधिकार के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने मर्डर केस के आरोपी को जमानत दिए जाने पर यह बात कही है. आरोपी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

हाईकोर्ट से छिपाया क्रिमिनल बैकग्राउंड

कोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू है लेकिन जब आरोपी पर किसी जघन्य अपराध में शामिल होने के आरोप लगे हों तो उसके अधिकारों का ध्यान रखते समय पीड़ित और उसके परिवार और समाज के हित का भी ख्याल रखना जरूरी है. बेंच ने कहा कि इस फैसले से ऐसा लग रहा है जैसे कि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को न तो यह बताया गया कि आरोपी पहले भी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और दूसरे क्रिमिनल केस में शामिल रह चुका है.

5 साल से जेल में होने के आधार पर जमानत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को आरोपी की जमानत खारिज करते हुए आदेश में कहा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले और पहले भी दोषी ठहराए जा चुके व्यक्ति को सिर्फ त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार के आधार पर जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई के अधिकार और समाज के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना कोर्ट का कर्तव्य है, विशेष रूप से तब, जब कोई व्यक्ति कई अपराधों में शामिल हो और उसने हाईकोर्ट के समक्ष गलत जानकारी देकर जमानत हासिल की हो.

सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. हाईकोर्ट ने जनवरी में आरोपी को जमानत दी थी, जिसे मृतक के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपी को इस आधार पर जमानत दी थी कि वह पांच साल से अधिक समय से जेल में बंद था.

शिकायतकर्ता ने दलील दी कि हाईकोर्ट को इन बातों पर भी विचार करना चाहिए था कि आरोपी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है, हत्या की कोशिश के एक मामले में दोषी भी ठहराया जा चुका है. आरोपी की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया था.

जिसकी हत्या की कोशिश में ठहराया दोषी, उसी के मर्डर का लगा आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका में दो जगह यह दावा किया था कि मौजूदा मामले के अलावा वह किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने यह तथ्य छिपाया कि उसे पहले उसी व्यक्ति की हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी, जिसकी मौजूदा मामले में मौत हुई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने यह अपराध उस समय किया था, जब वह हत्या के प्रयास के उस मामले में जमानत पर था जिसमें उसे बाद में दोषी ठहराया गया. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने के दौरान आरोपी को जमानत नहीं देनी चाहिए थी. बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और आरोपी को एक हफ्ते के अंदर संबंधित कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया.

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