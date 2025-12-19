FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अवैध सट्टेबाजी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर छापे | लैंड फॉर जॉब और आईसीआरसीटीसी घोटाले के केसों को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की राबड़ी देवी की याचिका खारिज | गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का बयान- पहले यूपी में माफिया का राज चलता था, सरकारें परिवार का खजाना भरती थीं, अब उस खजाने से विकास हो रहा है

भारत

भारत

Aravalli Hills: अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्यों मचा है बवाल? यहां जानिए इसका इतिहास, अहमियत और सरकार की दलील

अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद विवाद गहराया है. #SaveAravalli अभियान के जरिए लोग नई परिभाषा पर सवाल उठा रहे हैं और पर्यावरणीय महत्व के आधार पर संरक्षण की मांग कर रहे हैं.

राजा राम

Updated : Dec 19, 2025, 05:20 PM IST

Aravalli Hills: अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्यों मचा है बवाल? यहां जानिए इसका इतिहास, अहमियत और सरकार की दलील

अरावली पर्वत श्रृंखला 

दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाने वाली अरावली आज गंभीर संकट से गुजर रही है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. इसी फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर #SaveAravalli अभियान तेजी से फैल रहा है, जिसमें राजनेता, पर्यावरणविद और आम लोग जुड़ रहे हैं. सवाल यह है कि अरावली को लेकर नया विवाद क्या है, सरकार क्या कह रही है और यह मुहिम क्यों जरूरी मानी जा रही है.

अरावली का इतिहास और भूगोल

दरअसल, अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग दो अरब साल पुरानी मानी जाती है. बताते चलें, यह भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है. इसकी लंबाई करीब 650 से 800 किलोमीटर है, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैली हुई है. राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है. इतिहास में यह क्षेत्र आदिवासी समुदायों, राजपूत शासकों और कई ऐतिहासिक किलों का गवाह रहा है. बताते चलें, महाराणा प्रताप जैसे वीरों के संघर्षों से भी अरावली का गहरा संबंध रहा है. 

अरावली का पर्यावरणीय और सामाजिक महत्व

अरावली का महत्व सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है. यह थार रेगिस्तान को पूर्वी भारत की ओर बढ़ने से रोकने में एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है. यही कारण है कि इसे उत्तर भारत का “रक्षा कवच” भी कहा जाता है. पर्यावरण के लिहाज से अरावली भूजल को रिचार्ज करने में मदद करती है, जिससे राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में पानी का संतुलन बना रहता है. ये पहाड़ियां धूल भरी आंधियों को रोकती हैं और प्रदूषण को सोखकर दिल्ली-एनसीआर की हवा को साफ रखने में अहम भूमिका निभाती हैं. विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर अरावली कमजोर हुई तो रेगिस्तान फैल सकता है और उत्तर भारत में जल संकट और गंभीर हो जाएगा.

अभी क्या हो रहा है और नया विवाद

बीते कई दशकों से अवैध खनन, अनियोजित रियल एस्टेट विकास और वनों की कटाई ने अरावली को भारी नुकसान पहुंचाया है. मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने नए खनन पट्टों पर रोक लगाई थी. इसके बाद नवंबर 2025 में कोर्ट ने केंद्र सरकार की कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए. इस पूरे मामले में सबसे बड़ा विवाद अरावली की नई परिभाषा को लेकर है. नई व्यवस्था के तहत केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली संरचनाओं को ही ‘अरावली हिल’ माना जाएगा. आलोचकों का कहना है कि इससे अरावली का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकता है, जिससे खनन और निर्माण का रास्ता खुल जाएगा. 

सरकार का तर्क क्या है

केंद्र सरकार का कहना है कि उद्देश्य अरावली को बचाने के साथ-साथ विकास और आजीविका के बीच संतुलन बनाना है. सरकार अरावली के आसपास 5 किलोमीटर चौड़ी “ग्रीन वॉल” विकसित करने पर जोर दे रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में ‘अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट’ लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य 29 जिलों में बंजर भूमि को बहाल करना, पेड़ लगाना और जलाशयों को पुनर्जीवित करना है. सरकार का तर्क है कि सस्टेनेबल माइनिंग और हरित परियोजनाओं से पर्यावरण संरक्षण संभव है.

सोशल मीडिया पर मुहिम

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 11 दिसंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस पर ‘अरावली विरासत जन अभियान’ शुरू किया गया. इसके बाद #SaveAravalli सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन समेत कई नेताओं ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलकर इस अभियान को समर्थन दिया. अशोक गहलोत ने इसे खनन माफियाओं के लिए “रेड कार्पेट” बताते हुए फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है. इसके साथ-साथ नागरिक समूह और पर्यावरण संगठन ऑनलाइन पिटिशन चला रहे हैं और सड़कों पर भी आवाज उठा रहे हैं. उनकी मुख्य मांग है कि अरावली की पहचान ऊंचाई के बजाय उसके पर्यावरणीय महत्व के आधार पर तय की जाए. 

