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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

68 की उम्र में की हत्या, हुई उम्रकैद और दो साल पहले मिली अंतरिम जमानत... 105 साल के दोषी ने लगाई गुहार, क्या बोला SC?

रसिक चंद्र का जन्म 1920 में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हुआ था.  साल 1988 में हुई एक हत्या के मामले में रसिक चंद्र मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. 1994 में जब वह 74 साल का था तब कोर्ट ने उसे हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई थी.

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Neelam

Updated : Aug 21, 2026, 06:41 PM IST

68 की उम्र में की हत्या, हुई उम्रकैद और दो साल पहले मिली अंतरिम जमानत... 105 साल के दोषी ने लगाई गुहार, क्या बोला SC?

सुप्रीम कोर्ट (Image Source: ANI)

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हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 105 साल के रसिक चंद्र मंडल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दो साल पहले उसे अंतरिम जमानत दी गई थी, कोर्ट ने उसी फैसले को अंतिम आदेश करार दिया है. शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही उसने अपनी सजा पूरी नहीं की है, लेकिन अब उसको हिरासत में नहीं लिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कोई सजा बाकी तो माफ की जाती है

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि याचिकाकर्ता की उम्र को देखते हुए मामले को बंद किया जा रहा है और अगर कोई सजा बाकी है तो उसे माफ किया जाता है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भले ही उम्रकैद की सजा पूरी नहीं हुई हो, फिर भी रसिक चंद्र मंडल को दोबारा हिरासत में नहीं लिया जाएगा. कोर्ट ने 2024 के अंतरिम जमानत आदेश को पूर्ण और अंतिम करार दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था, 'अंतरिम आदेश के तौर पर हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता रसिक चंद्र मंडल को मौजूदा रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा किया जाए और इसके लिए शर्तें निचली अदालत तय करेगी.' सुप्रीम कोर्ट ने उस समय रसिक चंद्र मंडल की उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का भी उल्लेख किया था.

1988 में की थी हत्या, छह साल बाद मिली सजा

रसिक चंद्र का जन्म 1920 में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हुआ था. साल 1988 में हुई एक हत्या के मामले में रसिक चंद्र मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. 1994 में जब वह 74 साल का था तब कोर्ट ने उसे हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई थी. 29 नवंबर से 2024 तक वह जेल में था, तभी कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत दी थी. रसिक चंद्र मंडल ने दोषसिद्धी को साल 2018 में कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन यहां उसकी याचिका खारिज कर दी गई.  इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, यहां भी उसकी याचिका खारिज हो गई.

साल 2020 में जब रसिक चंद्र मंडल की उम्र 99 साल हो गई तो उसने ज्यादा उम्र और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का हवाला देते हुए समय से पहले रिहाई के लिए याचिका दायर की, जिस पर मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया.

 

यह भी पढ़ें:- 'इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है', UP गैंगस्टर एक्ट पर SC की सख्त टिप्पणी, बताया क्या-क्या कमियां?

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