Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर

Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत सोमवार यानी आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस (CJI) के तौर पर शपथ ले चुके हैं. आइए जातने है कि सूर्यकांत का हरियाणा के हिसार से सुप्रीम कार्ट तक का सफर कैसा रहा.

Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत सोमवार यानी आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस (सीजेआई) के तौर पर शपथ ले चुके हैं. जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद की शपथ दिलाई है. उन्होंने मौजूदा सीजेआई भूषण आर गवई की जगह शपथ ली . राष्ट्रपति ने सीजेआई गवई की सिफारिश के बाद 'संविधान के आर्टिकल 124 के क्लॉज (2) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए' जस्टिस सूर्यकांत को भारत का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया था. जस्टिस गवई, जिन्होंने रविवार को 65 साल की उम्र में सीजेआई का पद छोड़ दिया, ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को अपना उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा को बनाए रखा.

जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था. उन्होंने 1984 में हिसार से अपनी लॉ यात्रा शुरू की और फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ चले गए. इस दौरान उन्होंने कई तरह के संवैधानिक, सर्विस और सिविल मामलों को संभाला, जिसमें यूनिवर्सिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, बैंक और यहां तक ​​कि खुद हाई कोर्ट को भी रिप्रेजेंट किया. जुलाई 2000 में उन्हें हरियाणा का सबसे कम उम्र का एडवोकेट जनरल बनाया गया.

इसके बाद, 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया और 9 जनवरी 2004 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का परमानेंट जज बनाया गया. बाद में, उन्होंने अक्टूबर 2018 से 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अपनी पदोन्नति तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया. नवंबर 2024 से वे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं.

शनिवार को चार्ज संभालने से पहले मीडिया से बातचीत में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और देश भर की अदालतों में पेंडेंसी कम करना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी. उन्होंने कहा था कि 'भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर उनका पहला कदम सभी हाई कोर्ट के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के कामकाज पर असर डालने वाली समस्याओं की पहचान करना होगा.'

उन्होंने यह भी घोषणा की कि लंबे समय से पेंडिंग पड़े जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए 'अगले कुछ हफ्तों में' पांच, सात और नौ जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाएंगी.

नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर 21 जुलाई तक मौजूद ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, भारतीय अदालतों पर 5.29 करोड़ पेंडिंग मामलों का भारी बोझ है. इनमें से 4.65 करोड़ मामले जिला और निचली अदालतों में 63.30 लाख मामले हाई कोर्ट में और 86,742 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं.

आईएएनएस इनपुट के साथ

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.