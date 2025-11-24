FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बाबरी मस्जिद की मांग वालों पर कार्रवाई हो-उमा | बाबरी मस्जिद को लेकर उमा भारती का पोस्ट- 'मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को सलाह, बाबर के नाम से बनी इमारत का बुरा हाल होगा, बाबर की इमारत की ईंटें गायब हो गई थीं' | संभल में DM और SP ने फ्लैग मार्च किया, संभल में BNS की धारा 163 लागू की गई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आटा गूंथने के कितने देर बाद यूज कर लेना चाहिए? वरना पेट की ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी

आटा गूंथने के कितने देर बाद यूज कर लेना चाहिए? वरना पेट की ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी

Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर

Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर

Pakistan Peshawar Attack: पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी

पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ

दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ

पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त? 

पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त?

iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य

iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य

Homeभारत

भारत

Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर

Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत सोमवार यानी आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस (CJI) के तौर पर शपथ ले चुके हैं. आइए जातने है कि सूर्यकांत का हरियाणा के हिसार से सुप्रीम कार्ट तक का सफर कैसा रहा.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 24, 2025, 11:00 AM IST

Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत सोमवार यानी आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस (सीजेआई) के तौर पर शपथ ले चुके हैं. जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद की शपथ दिलाई है. उन्होंने मौजूदा सीजेआई भूषण आर गवई की जगह शपथ ली . राष्ट्रपति ने सीजेआई गवई की सिफारिश के बाद 'संविधान के आर्टिकल 124 के क्लॉज (2) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए' जस्टिस सूर्यकांत को भारत का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया था. जस्टिस गवई, जिन्होंने रविवार को 65 साल की उम्र में सीजेआई का पद छोड़ दिया, ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को अपना उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा को बनाए रखा.

जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था. उन्होंने 1984 में हिसार से अपनी लॉ यात्रा शुरू की और फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ चले गए. इस दौरान उन्होंने कई तरह के संवैधानिक, सर्विस और सिविल मामलों को संभाला, जिसमें यूनिवर्सिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, बैंक और यहां तक ​​कि खुद हाई कोर्ट को भी रिप्रेजेंट किया. जुलाई 2000 में उन्हें हरियाणा का सबसे कम उम्र का एडवोकेट जनरल बनाया गया.

इसके बाद, 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया और 9 जनवरी 2004 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का परमानेंट जज बनाया गया. बाद में, उन्होंने अक्टूबर 2018 से 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अपनी पदोन्नति तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया. नवंबर 2024 से वे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं.

शनिवार को चार्ज संभालने से पहले मीडिया से बातचीत में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और देश भर की अदालतों में पेंडेंसी कम करना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी. उन्होंने कहा था कि 'भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर उनका पहला कदम सभी हाई कोर्ट के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के कामकाज पर असर डालने वाली समस्याओं की पहचान करना होगा.'

उन्होंने यह भी घोषणा की कि लंबे समय से पेंडिंग पड़े जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए 'अगले कुछ हफ्तों में' पांच, सात और नौ जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाएंगी.

नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर 21 जुलाई तक मौजूद ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, भारतीय अदालतों पर 5.29 करोड़ पेंडिंग मामलों का भारी बोझ है. इनमें से 4.65 करोड़ मामले जिला और निचली अदालतों में 63.30 लाख मामले हाई कोर्ट में और 86,742 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं.

आईएएनएस इनपुट के साथ

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
आटा गूंथने के कितने देर बाद यूज कर लेना चाहिए? वरना पेट की ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी
आटा गूंथने के कितने देर बाद यूज कर लेना चाहिए? वरना पेट की ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी
Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर
Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर
Pakistan Peshawar Attack: पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी
पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी
UP: सोयाबीन की सब्जी बनाने पर पत्नी को उतारा मौत के घाट, पति ने बेरहमी की कर दी सारी हदें पार
UP: सोयाबीन की सब्जी बनाने पर पत्नी को उतारा मौत के घाट, पति ने बेरहमी की कर दी सारी हदें पार
Delhi Pollution: प्रदूषण के साथ अब कोहरा भी बढ़ाएगा मुसीबत, दिल्ली-NCR में AQI 'बहुत खराब' रहने की संभावना
Delhi Pollution: प्रदूषण के साथ अब कोहरा भी बढ़ाएगा मुसीबत, दिल्ली-NCR में AQI 'बहुत खराब' रहने की संभावना
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त? 
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त?
iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य
iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य
दुनिया में सेकेंड हैंड कपड़ों का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन है? जानें भारत में कहां-कहां बिकता है ये माल
दुनिया में सेकेंड हैंड कपड़ों का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन है? जानें भारत में कहां-कहां बिकता है ये माल
भारत के इन 6 जिलों में मां के दूध में मिला जहर, जानें चौंकाने वाली ये स्टडी क्या बता रही है
भारत के इन 6 जिलों में मां के दूध में मिला जहर, जानें चौंकाने वाली ये स्टडी क्या बता रही है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE