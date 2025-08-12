Twitter
दिल्ली-NCR वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पुरानी गाड़ी चलाने वालों पर नहीं लिया जाएगा एक्शन

AUS vs SA 2nd T20I Highlights: ब्रेविस के तूफान में उड़ा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ने 53 रनों से हराकर लिया बदला

Dewald Brevis Century: एबी डिविलियर्स के नक्शे कदम पर चले'बेबी डिविलियर्स', ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठोका दूसरा सबसे तेज शतक

ICC ने शुभमन गिल को दिया खास सम्मान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

Lucknow Metro: लखनऊ मेट्रो फेज-1बी को मिली हरी झंडी, 11.165 किमी रूट पर बनेंगे 12 स्टेशन

'क्या अब फीजियो तय करेंगे टीम?' BCCI पूर्व चयनकर्ता ने Jasprit Bumrah के वर्कलोड पर उठाए सवाल, एशिया कप खेला तो मिस करेंगे टेस्ट सीरीज

पप्पू यादव की कहानीः तिहाड़ से बिहार की राजनीति के शिखर तक पहुंचे, अब बने रॉबिनहुड

Numerology: यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद

इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें

Asia Cup 2025 Team India Squad: एशिया कप के लिए ऐसी होगी टीम इंडिया! इन 15 खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

भारत

दिल्ली-NCR वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पुरानी गाड़ी चलाने वालों पर नहीं लिया जाएगा एक्शन

Supreme Court on 10 years old car: दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि BS-6 गाड़ियां, BS-4 गाड़ियों की तुलना में काफी कम प्रदूषण फैलाती हैं

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 12, 2025, 07:37 PM IST

दिल्ली-NCR वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पुरानी गाड़ी चलाने वालों पर नहीं लिया जाएगा एक्शन

सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल वाहन मालिकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई न किए जाने का आदेश दिया है. मंगलवार को CJI बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कोई दंडात्मक कदम न उठाने का आदेश देने पर विचार करने की अपील की थी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है. तब तक के लिए 10 से 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के मालिकों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा.

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका

26 जुलाई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि दिल्ली-NCR क्षेत्र में चल रहे 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगे बैन का रिव्यू करने की मांग की थी. दिल्ली सरकार ने तर्क दिया था कि इस पॉलिसी से मध्यम वर्ग पर अनुचित दबाव पड़ रहा है.

रेखा गुप्ता सरकार ने 2018 के उस नियम पर पुनर्विचार करने की मांग की थी, जिसमें पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि वह केंद्र सरकार या CAQM को बड़े स्तर पर एक साइंटिफिक स्टडी करने का निर्देश दे. दिल्ली सरकार ने मांग की थी कि इस स्टडी में गाड़ियों की उम्र के आधार पर उसके पर्यावरण पर असर पर फोकस किया जाए और इसका मूल्यांकन किया जाए कि क्या ये कदम दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी सुधारने में मदद करेगा. 

दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि इस प्रतिबंध से पड़ने वाले असर की दोबारा जांच की जाए. दिल्ली सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाने की वकालत की जो गाड़ियों की उम्र की बजाए उसकी फिटनेस के आधार पर उससे होने वाले वायु प्रदूषण की जांच करे. 

