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भारत

'ये दुष्कर्म है ही नहीं', तरुण तेजपाल के लिए सिब्बल की ये दलीलें सुन भड़के तुषार मेहता, फिर SC में शुरू हुई जबरदस्त बहस

तरुण तेजपाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि यह मामला साल 2013 का है और उनके मुवक्किल इस मामले में पहले भी करीब छह महीने जेल में बिता चुके हैं. उन्होंने कहा, 'याचिकाकर्ता तब से जमानत पर हैं.

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Neelam

Updated : Aug 25, 2026, 06:25 PM IST

'ये दुष्कर्म है ही नहीं', तरुण तेजपाल के लिए सिब्बल की ये दलीलें सुन भड़के तुषार मेहता, फिर SC में शुरू हुई जबरदस्त बहस

सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल से तीन हफ्ते में आत्मसमर्पण करने को कहा है (Image Source: ANI)

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  • यौन उत्पीड़न मामले में आत्मसमर्पण से राहत के अनुरोध वाली तरुण तेजपाल की याचिका खारिज
  • सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया
  • दोषसिद्धी के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तरुण तेजपाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
  • 6 अगस्त को तरुण तेजपाल को हाईकोर्ट ने सुनाई थी 10 साल के कठोर कारावास की सजा

यौन उत्पीड़न मामले में सीनियर जर्नलिस्ट तरुण तेजपाल को बड़ा झटका लगा है. मंगलवार (25 अगस्त, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल की याचिका खारिज करते हुए उन्हें तीन हफ्ते में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है. हालांकि, दोषसिद्धी के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को सुनवाई करेगा. इसी महीने हाईकोर्ट ने 13 साल पुराने यौन उत्पीड़न के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल की याचिका पर क्या कहा?

जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने आत्मसमर्पण से राहत के अनुरोध वाली तरुण तेजपाल की याचिका खारिज कर दी और दोषसिद्धी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए कहा कि उन्हें पहले आत्मसमर्पण प्रमाणपत्र जमा करना होगा. तरुण तेजपाल की याचिका को चैंबर मामलों की सूची में रखा गया था. ऐसे मामलों में शुरुआती या प्रक्रियागत निर्देशों के लिए सुनवाई होती है और फिर इन्हें नियमित पीठ के सामने सूचीबद्ध कर दिया जाता है. बेंच ने तरुण तेजपाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर आत्मसमर्पण प्रमाणपत्र 22 सितंबर को या उससे पहले जमा किया जाता है, तो रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाएगा कि वह इस मामले को 22 सितंबर को ही सूचीबद्ध कर दे.

तरुण तेजपाल की क्या हैं दलीलें?

तरुण तेजपाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि यह मामला साल 2013 का है और उनके मुवक्किल इस मामले में पहले भी करीब छह महीने जेल में बिता चुके हैं. उन्होंने कहा, 'याचिकाकर्ता तब से जमानत पर हैं. हाईकोर्ट ने उन्हें चार हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है. यह अदालत मुख्य अपील पर सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय कर सकती है.'

कपिल सिब्बल और तुषार मेहता की बहस

गोवा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को आत्मसमर्पण करने के लिए चार हफ्ते का समय इसलिए दिया है, ताकि वह आत्मसमर्पण से छूट के ‍अनुरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकें. उन्होंने कहा कि इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए. यह दुष्कर्म का गंभीर मामला है, जिसमें 10 साल की सजा सुनाई गई है. एसजी तुषार मेहता की इन दलीलों का कपिल सिब्बल ने विरोध किया और कहा कि यह दुष्कर्म का मामला ही नहीं है. कोर्ट ने तरुण तेजपाल से पूछा कि उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कितना समय चाहिए, जिस पर कपिल सिब्बल ने दो हफ्ते का अनुरोध किया और दोषसिद्धी के खिलाफ उनकी याचिका पर जल्दी से जल्दी सुनवाई का आग्रह किया.

क्या है तरुण तेजपाल पर लगा यौन उत्पीड़न का पूरा मामला?

6 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा की अदालत के फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को अपनी सहकर्मी से यौन उत्पीड़न का दोषी करार दिया था और 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी. इससे पहले साल 2021 में निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था. यह मामला नवंबर 2013 का है, जब तरुण तेजपाल पर गोवा में थिंकफेस्ट कार्यक्रम के दौरान अपनी सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे. उन पर आरोप लगा था कि एक होटल की लिफ्ट में उन्होंने अपनी महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया.

 

यह भी पढ़ें:- 'हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं', स्कार्फ पहनने की मुस्लिम छात्रा की मांग पर HC ने समझाया स्कूल में क्यों जरूरी है ड्रेस कोड

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