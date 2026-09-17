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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'हिंदी के लिए अपनी सोच बदलिए', राज्य में नवोदय विद्यालय का विरोध कर रही तमिलनाडु सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को कहा कि तमिलनाडु में हिंदी स्कूलों को लेकर राज्य सरकार को अपनी सोच बदलने की जरूरत है. तमिलनाडु में नवोदय स्कूल स्थापित करने का राज्य सरकार विरोध कर रही है. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने कहा है कि राज्य में दो भाषा नीति है, जबकि नवोदय में तीन भाषा नीति है. 

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Neelam

Updated : Sep 17, 2026, 06:34 PM IST

'हिंदी के लिए अपनी सोच बदलिए', राज्य में नवोदय विद्यालय का विरोध कर रही तमिलनाडु सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को दिया नवोदय विद्यालय के लिए जमीन देने का निर्देश (Image Source: PTI)

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को कहा कि तमिलनाडु में हिंदी स्कूलों को लेकर राज्य सरकार को अपनी सोच बदलने की जरूरत है. तमिलनाडु में नवोदय स्कूल स्थापित करने का राज्य सरकार विरोध कर रही है. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने कहा है कि राज्य में दो भाषा नीति है, जबकि नवोदय में तीन भाषा नीति है. 

देशभर में नवोदय विद्यालय समिति के तहत नवोदय स्कूल चलाए जाते हैं, जिनको केंद्र सरकार फंड देती है. तमिलनाडु में भी स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसका राज्य सरकार विरोध कर रही है और उसने सहकारी संघवाद की कमी का आरोप लगाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आप तमिलनाडु के लिए जो अच्छे काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और काम करने से आपके स्तर में कमी नहीं आएगी. कोर्ट ने कहा कि चेन्नई के लोगों को दिल्ली को अलग-थलग नहीं करना चाहिए और न ही दिल्ली के लिए लोगों को चेन्नई के साथ ऐसा करना चाहिए.

मद्रास हाईकोर्ट के जिस फैसले को राज्य सरकार ने चुनौती दी है, उसमें कहा गया था कि नवोदय विद्यालय स्थापित करना तमिलनाडु के तमिल लर्निंग एक्ट का उल्लंघन नहीं है. उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की तरफ से इसका विरोध करना छात्रों के पसंद का स्कूल चुनने के अधिकार पर रोक लगाता है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 240 बच्चों के रहने के लिए टेंपरेरी इंतेजाम करने का आदेश दिया था. इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कहा कि शिक्षा नीति उसके अधिकार क्षेत्र में आती है, नवोदय विद्यालय की पॉलिसी राज्य की दो भाषा नीति से मेल नहीं खाती है. पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में छह हफ्ते के अंदर यह बताने को कहा था कि नवोदय विद्यालय का निर्माण कहां किया जा सकता है. अब राज्य सरकार ने आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दिया है. हालांकि कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और तीन महीने के अंदर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है.

जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में बात करके आगे चीजें को देखें. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नवोदय विद्यालय राज्य की नीति का उल्लंघन नहीं करते हैं, राज्य सरकार को अपनी भाषा नीति को लेकर सरकार से बात करने की जरूरत है. इस पर तमिलनाडु सरकार के वकील जगदीप गुप्ता ने कहा, 'यह राज्य सरकार की नीति के खिलाफ है. ये राज्य की नीति का उल्लंघन करता है. इस तरह का एकीकरण संविधान का उद्देश्य नहीं है. यह केंद्र सरकार का स्कूल नहीं है. ये स्कूल एक समिति चलाती है और वह इस पर अड़ियल हैं कि कि हिंदी का ही वर्चस्व होना चाहिए.'

वकील ने कहा कि यह नीति वैकल्पिक है और अगर कोर्ट की तरफ से इसे लागू करने का परमादेश दिया जाता है तो इससे 75 साल पुरानी प्रथा उलट जाएगी. जज ने कहा कि राज्य सरकार नवोदय विद्यालय की सामान्य नीति का पालन करे. वकील ने कहा कि तमिलनाडु की नीति शायद अच्छी हो और इसे लागू करने के लिए राज्य केंद्र से बात करेगा. उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि यह सहकारी संघवाद एकतरफ से होता है या दोनों तरफ से. उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से होता है. सहकारी संघवाद वह प्रणाली है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साथ मिलकर काम करती हैं. 

राज्य सरकार ने यह भी मुद्दा उठाया कि इन स्कूलों का खर्च बाद में राज्य सरकार को ही उठाना पड़ेगा. टीचर्स सैलरी के लिए हमारी तरफ देखेंगे और केंद्र उन्हें पे नहीं करेगा. उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा नहीं है, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के लिए अभी तक भुगतान नहीं किया है. इस पर केंद्र की तरफ से एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि राज्य सरकार को स्कूल बनाने के लिए सिर्फ जमीन देनी है, बाकी सब केंद्र सरकार देखेगी.

कोर्ट ने राज्य सरकार की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि अदालत के पहले के आदेश का पालन किया जाए. कोर्ट ने कहा कि हम सभी की भलाई की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार केंद्र से बात करे. वह ये नहीं कह सकती है कि हम पॉलिसी को स्वीकर नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा कि आज शिक्षा का मुद्दा है कल को कुछ और होगा, आपको अपने मन की कठोरता को कम करना होगा. 

 

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