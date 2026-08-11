'बच्चा, महिला, पुरुष या वस्यक जो भी हो गुमशुदगी के मामले तुरंत दर्ज हों...', SC का राज्यों को सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. इन हलफनामों में वह बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए.

गुमशुदगी के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को स्पष्ट किया है कि ऐसे केस तुरंत रजिस्टर होने चाहिए. कोर्ट ने कहा कि राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को गुमशुदगी के मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए, यह आदेश हर व्यक्ति के सिलसिले में लागू होता है, चाहे उसकी उम्र और लिंग कुछ भी हो. कोर्ट ने 47,000 बच्चों के लापता होने के मामले में मई में संज्ञान लिया था, उसी केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश दिया.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 5 अगस्त को यह फैसला सुनाया था. बेंच ने हैरानी जताई कि कुछ राज्य इस गलतफहमी में हैं कि व्यक्ति शब्द का मतलब सिर्फ बच्चों से है और इसमें वयस्क शामिल नहीं हैं. कोर्ट ने आदेश में कहा, 'हमें लगता है कि ऐसे राज्यों ने जानबूझकर और गलत नीयत से यह मुद्दा उठाया है. हमारे पिछले आदेश की भाषा स्पष्ट है. व्यक्ति शब्द का मतलब हर व्यक्ति से है, चाहे वह महिला, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा या बुजुर्ग कोई भी हो.' कोर्ट ने कहा कि अगर किसी राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश ने आदेश का अक्षरश: और उसकी मूल भावना के अनुरूप पालन नहीं किया, तो संबंधित मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अवमानना ​​का नोटिस जारी किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. इन हलफनामों में वह बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. बेंच ने कहा कि जिन राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों ने पहले के उसके निर्देशों के अनुसार हलफनामे दाखिल नहीं किए हैं, वह प्रथम दृष्टया अवमानना के दोषी हैं इसलिए संबंधित राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को अवमानना ​​का नोटिस जारी किया जाएगा.

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बेंच ने निर्देश दिया कि इन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा और कारण बताओ हलफनामा दाखिल करके बताना होगा कि अदालत के विशेष निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए. अब कोर्ट पांच अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने देश में 47,000 बच्चों की गुमशुदगी पर संज्ञान लिया था और 22 मई को देशभर की पुलिस को लापता होने के मामलों में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (AHTUs) को चार हफ्ते के अंदर पूरी तरह से कामकाज में सक्षम बना दिया जाना चाहिए.



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