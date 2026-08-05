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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'दो हफ्ते में बताएं फैसला...', जिला जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने का विरोध कर रहे राज्यों से बोला SC

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि इस मामले में जल्दी विचार करके फैसला लिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वे न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने पर विचार करें.  

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Neelam

Updated : Aug 05, 2026, 07:13 PM IST

'दो हफ्ते में बताएं फैसला...', जिला जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने का विरोध कर रहे राज्यों से बोला SC

सुप्रीम कोर्ट (Image Source: ANI)

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डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने का विरोध कर रहीं राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह वित्तीय बोझ बढ़ने का हवाला नहीं दे सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते में इस मामले पर विचार करके निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा, 'हमारा सभी राज्य सरकारों से कहना है कि वे न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने के मुद्दे पर फिर से विचार करें.' कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें इस मुद्दे पर विचार करते समय इस बात को अलग रखें कि दूसरे विभागों में सेवानिवृत्ति के लिए क्या उम्र है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अनुभवी न्यायिक अधिकारी सेवा में बने रहते हैं तो वह वित्तीय बोझ उससे कम होगा, जो इन अधिकारियों के रिटायर होने के बाद खाली पदों को भरने में आएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया यह आदेश?

बेंच ने कहा, 'हमें इस बात पर संदेह का कोई कारण नजर नहीं आता कि अनुभवी और मंझे हुए न्यायिक अधिकारियों को सेवा में बनाए रखने से राज्य को उनके रिटायरमेंट के बाद होने वाले खर्च की तुलना में कम वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा, इसलिए सेवानिवृत्ति की उम्र न बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से दिए गए कारण सही नहीं हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर यह निर्देश दिया है, जिसमें देशभर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की रिटायर होने की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का अनुरोध किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि इस मामले में जल्दी विचार करके फैसला लिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वे न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने पर विचार करें.  

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वह हाईकोर्ट से सलाह-मशविरा करके कोई निर्णय लें. अगर वे सहमत होते हैं, तो ऐसे राज्यों में न्यायिक अधिकारियों को 61 साल की उम्र तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी.  

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में किस उम्र में रिटायर होते हैं जज?

सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है, जबकि हाईकोर्ट्स में 62 साल है. यह मामला 2002 के उस फैसले के बाद उठा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के. जगन्नाथ शेट्टी आयोग की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया था. आयोग ने जिला जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ाकर 62 साल करने का प्रस्ताव दिया था. 

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