लीगल कॉकरोच... अब किस मामले में मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ SC पहुंच गए वकील? कर रहे CBI जांच की मांग

20 अगस्त को बीसीआई अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन का आह्वान 'ऑल इंडिया यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन' ने किया था, जिसे 'कॉकरोच जनता पार्टी' का समर्थन प्राप्त है.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों से मारपीट की घटनाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है. 20 अगस्त को बीसीआई के कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे के लिए कुछ वकीलों ने प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारी वकीलों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए. गुरुवार (3 सितंबर, 2026) की सुनवाई में वकीलों की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए और उन्होंने घटना पर मनन कुमार मिश्रा की टिप्पणी को लेकर भी ऐतराज जताया.

प्रदर्शनकारी वकीलों ने लगाया मारपीट का आरोप

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारी वकीलों के साथ मारपीट की. उन्होंने कहा कि मारपीट करने वाले लोगों ने खुद को वकील बताया है.

मनन कुमार मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को बताया 'लीगल कॉकरोच' ?

प्रशांत भूषण ने प्रदर्शन पर मनन कुमार मिश्रा की टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने दावा कि बीसीआई अध्यक्ष ने बयान जारी करके गर्व से कहा कि कुछ लीगल कॉकरोच यहां प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे वकील आए और आधी रात में उनकी पिटाई कर दी. प्रशांत भूषण ने कोर्ट से अनुरोध किया कि प्रदर्शनकारी वकील सीबीआई जांच और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं. उन्हें डर है कि बीसीआई की सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी जाएगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है.

20 अगस्त को बीसीआई अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन का आह्वान 'ऑल इंडिया यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन' ने किया था, जिसे 'कॉकरोच जनता पार्टी' का समर्थन प्राप्त है. इस्तीफे के अलावा प्रदर्शन में कुछ और मांगें भी की गईं, जैसे-