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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

अंडे और नमकीन काजू जितने हेल्दी कुरकुरे? SC ने FSSAI से कहा- चेतावनी के निशान पैक्ड फूड के पीछे नहीं आगे लगाएं

सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि सरकार कुरकुरे जैसे उत्पाद को अंडे और नमकीन काजू जैसे पोषण वाले खाद्य पदार्थों के समान श्रेणी में रख रही है. अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड आइटम पर अधिक स्पष्ट चेतावनी होनी चाहिए.

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Neelam

Updated : Sep 10, 2026, 04:34 PM IST

अंडे और नमकीन काजू जितने हेल्दी कुरकुरे? SC ने FSSAI से कहा- चेतावनी के निशान पैक्ड फूड के पीछे नहीं आगे लगाएं

सुप्रीम कोर्ट (Image Source: ANI)

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को कहा कि लोगों और खासकर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए फूड सेफ्टी और उससे जुड़े दूसरे पक्षों से अपील की है कि पैक्ड फूड प्रोडक्टस में ज्यादा नमक, चीनी और फैट होने पर पैकेट के सामने की तरफ चेतावनी का लेबल (FOPL) लगाने के मुद्दे पर विचार करे. फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग (FOPL) फूड पैकेजिंग पर दी जाने वाली पोषण संबंधी जानकारी का एक ग्राफिक स्वरूप है, जो कस्टमर्स को फूड प्रोडक्ट्स खरीदने और स्वस्थ आहार का विकल्प चुनने के बारे में सही फैसला लेने के लिए मदद कर सकता है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि वह इस गंभीर मामले में संबंधित पक्षों से कुछ जानकारी मांगते हुए विस्तृत आदेश पारित करेगी. कोर्ट ने कहा, 'हम सिर्फ लोगों, खासकर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं. हम चाहते हैं कि सभी राष्ट्रीय हित में इस मुद्दे पर विचार करें.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने इस मुद्दे पर कुछ अध्ययन भी किया है और पक्षों से अपलोड किए जाने वाले आदेश का अध्ययन करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी.

सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट ‘3एस एंड आवर हेल्थ सोसाइटी’ की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से सवाल किया कि पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स की पोषण संबंधी जानकारी हमेशा पैकेट के पीछे दी जाती है, लेकिन क्या प्राधिकरण ने ऐसे कोई दिशानिर्देश तय किए हैं कि अगर किसी पोषक तत्व की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक हो तो उसे हाई शुगर, हाई साल्ट या हाई फैट माना जाएगा?

एफएसएसएआई के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैकेट के पीछे दो तरह की जानकारी देना जरूरी होता है. इसमें पोषक तत्वों की मात्रा 100 ग्राम के आधार पर और प्रति सर्विंग के आधार पर बताई जाती है. सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि सरकार कुरकुरे जैसे उत्पाद को अंडे और नमकीन काजू जैसे पोषण वाले खाद्य पदार्थों के समान श्रेणी में रख रही है. उन्होंने कहा कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड आइटम पर अधिक स्पष्ट चेतावनी होनी चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि लाल रंग मांसाहारी और हरा रंग शाकाहारी आइटम्स के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पैक्ड फूड्स के चेतावनी लेबल के लिए लाल रंग के बजाय किसी दूसरे रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है.

बेंच ने उनके सुझावों को रिकॉर्ड पर लिया और कहा कि वह इस पर आदेश पारित करेगी. इससे पहले एफएसएसएआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने ऐसे फूड आइटम के लिए लाल रंग का एफओपीएल चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें अतिरिक्त फैट, चीनी और नमक की मात्रा अधिक है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अनुपालन हलफनामे में एफएसएसएआई ने कहा कि प्रस्ताव का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऐसे फूड प्रोडक्ट के बारे में सरल, स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाली चेतावनी देना है, जिनमें चिंता वाले पोषक तत्व अधिक मात्रा में मौजूद हैं.

प्रस्ताव के अनुसार, जिन आइटम्स में ज्यादा फैट, चीनी और नमक में से किसी भी दो या अधिक की मात्रा निर्धारित सीमा से ज्यादा होगी, उन पर लाल रंग के हेक्सागन आकार का फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी लेबल लगाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट 13 अगस्त के आदेश के अनुपालन में यह एफिडेविट दाखिल किया गया था. उस समय कोर्ट  ‘3एस एंड आवर हेल्थ सोसाइटी’ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को पैक्ड फूट प्रोडक्ट्स पर पैकेज के सामने की तरफ पोषण संबंधी जानकारी देने वाले लेबल के स्वरूप को लेकर केंद्र को निर्णय लेने का निर्देश देते हुए सवाल किया था कि क्या भारत को अल्पविकसित देश बने रहना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार के इस रुख से सहमत नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों, विशेषकर विकसित देशों के मानकों के अनुरूप चलना संभव नहीं है.

बेंच ने कहा कि जागरूकता पैदा करने के लिए एफओपीएल जरूरी है, खासकर बढ़ते बच्चों के बीच जो ‘जंक फूड’ के तेजी से आदी हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पैक्ड फूड आइटम्स पर चेतावनी लेबल शुरू करने में देरी को लेकर एफएसएसएआई को फटकार लगाई और कहा कि मोटापे को भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है.

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