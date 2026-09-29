एज वेरिफाई, फिर भी बना टीनएजर्स का प्रोफाइल तो होगी कार्रवाई, ऑस्ट्रेलिया की तरह सोशल मीडिया कंपनियों के कतरे जाएंगे पर?

बच्चों पर सोशल मीडिया के नेगेटिव इंपेक्ट को लेकर कर्नाटक सरकार ने मार्च में 16 साल से कम उम्र वालों के लिए इस पर बैन लगाने की घोषणा की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नाबालिगों के सोशल मीडिया यूज के लिए आईटी रूल्स में बदलाव करने को कहा

केंद्र ने कहा- DPDP एक्ट में बदलाव का प्रावधान है, उनमें कुछ किया जा सकता है

ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रीस और डेनमार्क में 15 साल से उम्र वालों पर सोशल मीडिया बैन

कोर्ट ने केंद्र से कहा- कानून के हिसाब से काम करें कंपनियां

इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और केंद्र से पूछा कि ये प्लेटफॉर्म बच्चों को अकाउंट बनाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं, यह कानून के विरुद्ध है. सोमवार (28 सितंबर, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इसे लेकर कदम उठाने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि सरकार इस पर कुछ करे वरना वह खुद निर्देश जारी करेगा.

केंद्र ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में कुछ करेगा, लेकिन उसको थोड़ा समय चाहिए. दो महीने पहले जुलाई में इस बात की काफी चर्चा हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज पर प्रतिबंध लग सकता है. उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे और वहां उन्होंने एंथनी अल्बनीज सरकार में यंगस्टर्स की सेफ्टी के लिए किए गए फैसलों की काफी तारीफ की थी और कहा था कि भारत उनसे काफी कुछ सीख रहा है और सबक ले रहा है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. एनजीओ- जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने नाबालिग सोशल मीडिया यूजर्स के लिए यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि कोई भी प्लेटफॉर्म नाबालिग के साथ अनुबंध न करे.

एजुकेश्नल ऐप्स को मिलेगी छूट?

10 सितंबर को याचिकाकर्ता के वकील एच. एस. फुल्का की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और आईटी मिनिस्ट्री और कानून एवं न्याय मंत्रालयों से जवाब मांगा था. कोर्ट ने कहा था कि देश में सुरक्षा उपायों की जरूरत है. सोमवार को केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 के तहत उपायों का प्रावधान है. उन्होंने कहा, 'कुछ किया जा सकता है, कुछ किया जाना चाहिए और किया जाएगा. हमें फिर से आना होगा… अगर यूजर की उम्र 18 साल से कम है तो माता-पिता सहमति दे सकते हैं क्योंकि कुछ एजुकेशनल ऐप्स ऐसे हैं, जहां पर यूजर की सहमति की आवश्यकता होती है.'

आईटी रूल्स में बदलाव की जरूरत

कोर्ट ने कहा, 'हमारा सरकार से यह अनुरोध है. आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमिडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के तहत कुछ निर्देश जारी करें ताकि ये प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों के अनुरूप अपना सॉफ्टवेयर तैयार कर सकें.' कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कहा, 'इन प्लटफॉर्म्स को अकाउंट बनाने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र की शर्त भी रखनी होगी, वरना हमें बिचौलियों के खिलाफ निर्देश जारी करने के लिए विवश होना पड़ेगा.' इसके बाद एसजी मेहता ने कोर्ट से इसके लिए कुछ समय दिए जाने का अनुरोध किया.

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बिचौलिया कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

पिछली सुनवाई में यचिकाकर्ता के वकील एच. एस. फुल्का ने दलील दी थी कि मौजूदा भारतीय कानून के तहत बच्चों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किए गए अनुबंध अमान्य होते हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए सिर्फ स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के बजाय ऐसे बाध्यकारी दायित्व तय किए जाने चाहिए, जिनका पालन सुनिश्चित किया जा सके. उनकी दलील पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने केंद्र से कहा था, 'यह आवश्यकता सिर्फ दिशानिर्देश तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. कृप्या मध्यस्थ संबंधी नियमों के तहत निर्देश जारी करें कि वे अपने सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म को भारतीय कानून के अनुरूप तैयार करें. सॉफ्टवेयर को भारतीय कानून के अनुरूप होना चाहिए. हमारा आग्रह यही है.'

बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर कंपनियों की जवाबदेही

बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है. यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, थ्रेड्स, स्नैपचैट और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए प्रतिबंध हैं. ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कानून के उल्लंघन पर बच्चों के माता-पिता को दंडित करने के बजाय कंपनियों की जिम्मेदारी तय की जाए. ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) एक्ट 2024 के तहत बच्चों को इन प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने से रोकने के लिए कई पॉलिसी बनाई हैं. यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि वह अकाउंट बनाने वाले की एज वेरिफाई करेगा, इसके लिए अलग-अलग तरीके मौजूद हैं. कंपनियों को इन पॉलिसी का पालन करना जरूरी है.

और किन-किन देशों में सोशल मीडिया बैन है?

इंडोनेशिया- इसी साल मार्च में इंडोनेशिया ने भी 16 साल से उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, स्कैम और सोशल मीडिया की लत से बच्चों की सेफ्टी के लिए यह कदम उठाए गए हैं. यहां 16 साल से कम उम्र वालों के लिए टिकटॉक, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, Bigo Live के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन है. इनके अलावा, ओनलीफैंस, पोर्नहब और ग्रोक भी प्रतिबंधित हैं.

इसी साल मार्च में इंडोनेशिया ने भी 16 साल से उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, स्कैम और सोशल मीडिया की लत से बच्चों की सेफ्टी के लिए यह कदम उठाए गए हैं. यहां 16 साल से कम उम्र वालों के लिए टिकटॉक, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, Bigo Live के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन है. इनके अलावा, ओनलीफैंस, पोर्नहब और ग्रोक भी प्रतिबंधित हैं. स्पेन- फरवरी में स्पेनिश प्रधानमंत्री पेद्रो सेशेज ने घोषणा की थी कि सरकार 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर बैन की तैयारी कर रही है.

फरवरी में स्पेनिश प्रधानमंत्री पेद्रो सेशेज ने घोषणा की थी कि सरकार 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर बैन की तैयारी कर रही है. डेनमार्क- पिछले साल डेनमार्क की सरकार ने सोशल मीडिया पर नाबालिगों के लिए पूरी तरह बैन नहीं लगाया था, बल्कि 15 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित कर दिए थे.

पिछले साल डेनमार्क की सरकार ने सोशल मीडिया पर नाबालिगों के लिए पूरी तरह बैन नहीं लगाया था, बल्कि 15 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित कर दिए थे. तुर्किए- तुर्किए की संसद ने भी 15 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया पर इस्तेमाल को लेकर कानून पारित किया है. इसके साथ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए भी नियम बनाए गए हैं. ऑस्ट्रेलिया की तरह टर्किश गवर्मेंट ने भी नियमों के उल्लंघन के लिए कंपनियों की जिम्मेदारी तय की है.

तुर्किए की संसद ने भी 15 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया पर इस्तेमाल को लेकर कानून पारित किया है. इसके साथ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए भी नियम बनाए गए हैं. ऑस्ट्रेलिया की तरह टर्किश गवर्मेंट ने भी नियमों के उल्लंघन के लिए कंपनियों की जिम्मेदारी तय की है. ब्रिटेन- ब्रिटेन की सरकार भी 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है. जून में ब्रिटेन के पूर्व पीएम कीर स्टार्मर ने इसकी घोषणा की थी. अगले साल मार्च तक यह कानून लागू किया जा सकता है.

ब्रिटेन की सरकार भी 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है. जून में ब्रिटेन के पूर्व पीएम कीर स्टार्मर ने इसकी घोषणा की थी. अगले साल मार्च तक यह कानून लागू किया जा सकता है. फ्रांस और ग्रीस- फ्रांस और ग्रीस भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस सीमित करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

कर्नाटक में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया बैन

मार्च में बजट पेश करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 16 साल से कम उम्र के टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की थी. उन्होंने बताया था कि बच्चों में इसके बढ़ते इस्तेमाल के नेगेटिव इंपेक्ट को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने का कदम उठाया है. कर्नाटक के आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने भी विधानसभा में बताया था कि राज्य सरकार नाबालिगों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए संभावित उपायों पर विचार कर रही है. उससे पहले आंध्र प्रदेश और गोवा ने भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी.

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