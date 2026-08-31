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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'मेरे आरोपों पर नहीं TMC के कामकाज पर पूछे सवाल', अभिषेक बनर्जी के PA की दलील, SC ने सरकार से मांगा पूछताछ का ब्यौरा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पूछताछ से जुड़ी जो भी जानकारी उपलब्ध होगी, उसे कोर्ट के साथ साझा किया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार कोई भी जानकारी नहीं छिपाएगी.

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Neelam

Updated : Aug 31, 2026, 06:47 PM IST

'मेरे आरोपों पर नहीं TMC के कामकाज पर पूछे सवाल', अभिषेक बनर्जी के PA की दलील, SC ने सरकार से मांगा पूछताछ का ब्यौरा

अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को 7 सितंबर तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी गिरफ्तारी से राहत (Image Source: ANI)

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  • अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय से पूछताछ का सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से मांगा रिकॉर्ड
  • सुमित रॉय का आरोप- जांच अधिकारियों ने मुख्य आरोप के बजाय परिवार और टीएमसी के कामकाज को लेकर सवाल किए
  • सुमित रॉय ने यह भी कहा- 11 दिन तक रोजाना 8-9 घंटे पूछताछ की गई, लेकिन जमीन हड़पने के मुख्य आरोप को लेकर कम  सवाल किए
  • राज्य सरकार ने सुमित रॉय के आरोपों को खारिज किया और कहा उनके बैंक अकाउंट में जमा राशि को लेकर सवाल पूछे गए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (31 अगस्त, 2026) को पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि वह टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय की पूछताछ से जुड़े रिकॉर्ड पेश करे. सुमित रॉय का आरोप है कि जांच के दौरान उनसे मुख्य आरोप जमीन हड़पने को लेकर ज्यादा पूछताछ नहीं की गई. उनकी तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और उनके मुवक्किल ने पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए थे.

'टीएमसी के कामकाज को लेकर सवाल किए गए', सुमित रॉय का आरोप

गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि कोर्ट में दाखिल एक अतिरिक्त हलफनामे से पता चलता है कि सुमित रॉय ने खुद के खिलाफ गवाही न देने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया था.  उन्होंने आरोप लगाया कि जांच करने वालों ने सुमित रॉय से उस अपराध के बारे में कम सवाल पूछे, जिसकी जांच हो रही थी, जबकि उनके परिवार और टीएमसी के कामकाज, भर्ती और फंडिंग के बारे में ज्यादी पूछताछ की. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है. वीडियो से यह साफ पता चल जाएगा कि क्या हुआ था और इससे कोर्ट स्वतंत्र रूप से यह तय कर पाएगा कि क्या सुमित रॉय से उन आरोपों के बारे में पूछताछ की गई थी जो उनपर लगे हैं. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह पूछताछ के रिकॉर्ड देखना चाहता है.

सुमित रॉय का आरोप- 11 दिन की पूछताछ में मुख्य आरोप पर कम पूछताछ

गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि सुमित रॉय से रोजाना 8-9 घंटे तक पूछताछ की जाती थी और अलग-अलग प्राथमिकी के सिलसिले में उन्हें बारी-बारी से बुलाया जाता था. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, 'मुझ (सुमित रॉय) पर 10 लाख रुपये के एक लेन-देन का आरोप है.' मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन की दलीलों पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला सिर्फ 10 लाख रुपये के लेन-देन तक सीमित नहीं था, बल्कि जांच जमीन के एक बड़े घोटाले से जुड़े आरोपों के बारे में थी, जिसमें भारी रकम का लेन-देन शामिल था. कोर्ट ने सुमित रॉय को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा अगली सुनवाई यानी 7 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी. सुमित रॉय को कलकत्ता हाईकोर्ट ने साल्बोनी भूमि कब्जाने के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. वहीं, 6 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

सुमित रॉय के आरोपों पर क्या बोली राज्य सरकार?

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुमित रॉय की इन दलीलों का खंडन किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरी मुद्दों पर उनसे पूछताछ नहीं की गई थी. पूछताछ से जुड़ी जानकारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुमित रॉय से पूछा गया था कि क्या उन्होंने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में कैश जमा किया था. तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जांच अधिकारियों को बाद में और भी जमा राशि मिली और उन्हें शक है कि बैंक अकाउंट्स में जो रकम दिख रही है, वह हासिल हुई राशि का एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है. इसके बाद कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या जांच अधिकारियों ने सुमित रॉय से खासतौर पर उन नकद जमा और लेन-देन के स्रोत के बारे में पूछताछ की थी, जिनमें 60 लाख रुपये, 20 लाख रुपये और 40 लाख रुपये की रकम शामिल थी और कुल रकम करोड़ों में थी.

सीजेआई ने राज्य से मांगी पूछताछ की ऑडियो और वीडियो

सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा, 'क्या आप हमें पूछताछ और जवाब की कॉपी... ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड दे सकते हैं?' सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पूछताछ से जुड़ी जो भी जानकारी उपलब्ध होगी, उसे कोर्ट के साथ साझा किया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार कोई भी जानकारी नहीं छिपाएगी. सुनवाई के दौरान एक राजनीतिक पार्टी के बैंक अकाउंट से एक कंपनी को करीब 30 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाने का भी जिक्र हुआ. राज्य सरकार के अनुसार, इस कंपनी की अभी दूसरे मामलों में भी जांच चल रही है.

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने उस कंपनी से जुड़े मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की जांच के तरीके और रफ्तार पर चिंता जताई और कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के कई जजों ने पहले भी कुछ जांच की प्रगति पर असंतोष जताया था. एसजी मेहता ने कहा कि दूसरी जांच एजेंसियों के कामकाज की वजह से राज्य पुलिस को उन लेन-देन की जांच करने से नहीं रोका जाना चाहिए, जो उसकी अपनी जांच के लिए जरूरी लग रहे थे.

 

यह भी पढ़ें:- MP के मंत्री कुंवर विजय शाह पर दर्ज होगा मुकदमा? कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में SIT ने SC को क्या बताया

 

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