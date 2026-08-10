'मणिपुर हिंसा के मामलों की जांच के लिए विशेष अदालतें बनाने पर...', SC ने अधिकारियों से क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बनाई समिति से उन दावों की जांच करने को कहा है, जिनमें कहा गया कि 2023 में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से प्रभावित करीब 24 हजार परिवारों को अब तक सरकारी पुनर्वास और कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिला है.

मणिपुर जातीय हिंसा से जुड़े उन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी, जिनकी जांच सीबीआई और एनआईए कर रहे हैं. सोमवार (10 अगस्त, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने असम और मणिपर सरकारों समेत अन्य संबंधित अधिकारियों से इस पर विचार करने को कहा है. ये मामले 2023 में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से जुड़े हैं.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों की जांच की स्थिति पर जानकारी ली. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में आरोपपत्र दाखिल हो चुके हैं, उनकी जानकारी एक जगह इकट्ठी की जाए ताकि पीड़ित, उनके परिवार और वकील संबंधित जानकारी हासिल कर सकें. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी इस मामले में अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है.

मणिपुर जातीय हिंसा के मामलों के लिए बनेंगी विशेष अदालतें?

सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा, 'कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि उन मामलों की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाई, जिनमें केस नंबर और कार्यवाही के बारे में जानकारी मौजूद है. इस तरह वकीलों और संबंधित परिवारों को रिपोर्ट और कार्यवाही की जानाकरी मिल सकेगी. हम यह अनुरोध स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि मामलों की संबंधित जानकारी जुटाकर कोर्ट के समक्ष पेश की जाए.'

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों पर भी गौर किया, जिनमें कहा गया कि प्रभावित कई आदिवासियों को अब तक पुनर्वास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है. कोर्ट ने अपनी बनाई समिति से इन दावों की जांच करने को कहा है. दावा किया गया है कि 2023 में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से प्रभावित करीब 24 हजार परिवारों को अब तक सरकारी पुनर्वास और कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिला है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का संज्ञान लिया. कोर्ट को बताया गया कि पहचान किए गए लगभग 7,000 लाभार्थियों में से 4,000 से ज्यादा लाभार्थियों को उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए धनराशि जारी की गई है. कोर्ट ने कहा कि सरकारी योजना के तहत कच्चे घर के लिए पांच लाख रुपये और आधे-पक्के या पक्के घर के लिए सात लाख रुपये दिए जाते हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनों को मिला लाभ?

जस्टिस गीता मित्तल समिति की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक 12 हजार से ज्यादा घरों को मंजूरी दी जा चुकी है. कोर्ट को यह भी बताया गया कि अस्थाई शेल्टर होम बनाए गए हैं और पक्के घरों के लिए 885 लाभार्थियों को 51.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसके अलावा, जिन परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें प्रति परिवार एक लाख रुपये दिए गए हैं.

24 हजार प्रभावति परिवारों के नहीं मिला लाभ

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस समेत कई वकीलों ने दलील दी कि करीब 24 हजार परिवारों को अभी तक लाभ नहीं मिला है, जिसकी पुष्टि जमीनी स्तर पर की जा सकती है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर ऐसा है, तो हम समिति से अनुरोध करते हैं कि वह प्रभावित परिवारों की जानकारी की जांच और पुष्टि करे और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में एक नोट भेजे, जिसका इस कोर्ट ने 27 मई, 2026 के अपने आदेश में उल्लेख किया था. साथ ही प्रभावित परिवारों की संपत्तियों से जुड़ी अर्जी जस्टिस मित्तल की समिति को भेजे जाने का भी निर्देश दिया गया है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उन्हें बताया गया कि इन परिवारों की जानकारी समिति को सौंप दी गई है.

2023 में क्यों हुई थी मणिपुर में जातीय हिंसा?

मणिपुर में तीन मई 2023 को जातीय हिंसा भड़क उठी. यहां बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ कूकी समुदाय ने 'जनजातीय एकजुटता मार्च' निकाला था. इसी मार्च के बाद हिंसा भड़क गई थी. 20 अप्रैल, 2023 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह मैतेई समुदाय को एसटी जनजाति का दर्जा दिए जाने पर विचार करे. इसी के विरोध में कूकी समुदाय ने मार्च निकाला था. हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक यहां 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और हजारों विस्थापित हुए हैं.

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