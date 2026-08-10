FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
80th Independence Day: पहली बार लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा वंदे मातरम्, जानें इस स्वतंत्रता दिवस क्या-क्या होगा?

80th Independence Day: पहली बार लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा वंदे मातरम्, जानें इस स्वतंत्रता दिवस क्या-क्या होगा?

अब देश में बने जेट इंजन के साथ उड़ान भरेंगे भारतीय लड़ाकू विमान! क्या है कावेरी 2.0, कितना ताकतवर?

अब देश में बने जेट इंजन के साथ उड़ान भरेंगे भारतीय लड़ाकू विमान! क्या है कावेरी 2.0, कितना ताकतवर?

अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर घेरा, तैनात किए 20 से ज्यादा युद्धपोत, नाकेबंदी पर क्या बोला ईरान?

अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर घेरा, तैनात किए 20 से ज्यादा युद्धपोत, नाकेबंदी पर क्या बोला ईरान?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा

Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा

इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित भी शामिल

इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित भी शामिल

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'मणिपुर हिंसा के मामलों की जांच के लिए विशेष अदालतें बनाने पर...', SC ने अधिकारियों से क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बनाई समिति से उन दावों की जांच करने को कहा है, जिनमें कहा गया कि 2023 में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से प्रभावित करीब 24 हजार परिवारों को अब तक सरकारी पुनर्वास और कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिला है.

Latest News

Neelam

Updated : Aug 10, 2026, 07:45 PM IST

'मणिपुर हिंसा के मामलों की जांच के लिए विशेष अदालतें बनाने पर...', SC ने अधिकारियों से क्या कहा?

मणिपुर हिंसा के प्रभावित परिवारों को पुनर्वास लाभ न मिलने के दावों की जांच करे समिति: सुप्रीम कोर्ट (Image Source: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मणिपुर जातीय हिंसा से जुड़े उन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी, जिनकी जांच सीबीआई और एनआईए कर रहे हैं. सोमवार (10 अगस्त, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने असम और मणिपर सरकारों समेत अन्य संबंधित अधिकारियों से इस पर विचार करने को कहा है. ये मामले 2023 में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से जुड़े हैं. 

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों की जांच की स्थिति पर जानकारी ली. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में आरोपपत्र दाखिल हो चुके हैं, उनकी जानकारी एक जगह इकट्ठी की जाए ताकि पीड़ित, उनके परिवार और वकील संबंधित जानकारी हासिल कर सकें. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी इस मामले में अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है. 

मणिपुर जातीय हिंसा के मामलों के लिए बनेंगी विशेष अदालतें?

सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा, 'कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि उन मामलों की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाई, जिनमें केस नंबर और कार्यवाही के बारे में जानकारी मौजूद है. इस तरह वकीलों और संबंधित परिवारों को रिपोर्ट और कार्यवाही की जानाकरी मिल सकेगी. हम यह अनुरोध स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि मामलों की संबंधित जानकारी जुटाकर कोर्ट के समक्ष पेश की जाए.'

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों पर भी गौर किया, जिनमें कहा गया कि प्रभावित कई आदिवासियों को अब तक पुनर्वास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है. कोर्ट ने अपनी बनाई समिति से इन दावों की जांच करने को कहा है. दावा किया गया है कि 2023 में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से प्रभावित करीब 24 हजार परिवारों को अब तक सरकारी पुनर्वास और कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिला है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का संज्ञान लिया. कोर्ट को बताया गया कि पहचान किए गए लगभग 7,000 लाभार्थियों में से 4,000 से ज्यादा लाभार्थियों को उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए धनराशि जारी की गई है. कोर्ट ने कहा कि सरकारी योजना के तहत कच्चे घर के लिए पांच लाख रुपये और आधे-पक्के या पक्के घर के लिए सात लाख रुपये दिए जाते हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनों को मिला लाभ?

जस्टिस गीता मित्तल समिति की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक 12 हजार से ज्यादा घरों को मंजूरी दी जा चुकी है. कोर्ट को यह भी बताया गया कि अस्थाई शेल्टर होम बनाए गए हैं और पक्के घरों के लिए 885 लाभार्थियों को 51.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसके अलावा, जिन परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें प्रति परिवार एक लाख रुपये दिए गए हैं.

24 हजार प्रभावति परिवारों के नहीं मिला लाभ

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस समेत कई वकीलों ने दलील दी कि करीब 24 हजार परिवारों को अभी तक लाभ नहीं मिला है, जिसकी पुष्टि जमीनी स्तर पर की जा सकती है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर ऐसा है, तो हम समिति से अनुरोध करते हैं कि वह प्रभावित परिवारों की जानकारी की जांच और पुष्टि करे और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में एक नोट भेजे, जिसका इस कोर्ट ने 27 मई, 2026 के अपने आदेश में उल्लेख किया था. साथ ही प्रभावित परिवारों की संपत्तियों से जुड़ी अर्जी जस्टिस मित्तल की समिति को भेजे जाने का भी निर्देश दिया गया है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उन्हें बताया गया कि इन परिवारों की जानकारी समिति को सौंप दी गई है.

2023 में क्यों हुई थी मणिपुर में जातीय हिंसा?

मणिपुर में तीन मई 2023 को जातीय हिंसा भड़क उठी. यहां बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ कूकी समुदाय ने 'जनजातीय एकजुटता मार्च' निकाला था. इसी मार्च के बाद हिंसा भड़क गई थी. 20 अप्रैल, 2023 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह मैतेई समुदाय को एसटी जनजाति का दर्जा दिए जाने पर विचार करे. इसी के विरोध में कूकी समुदाय ने मार्च निकाला था. हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक यहां 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और हजारों विस्थापित हुए हैं.

 

यह भी पढ़ें:- 'विदेश में हैं SG तुषार मेहता...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की स्वतंत्र जांच की मांग, 17 अगस्त को सुनेगा SC

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा
Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा
इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित भी शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित भी शामिल
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track
बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर
बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement