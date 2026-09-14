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भारत

जमानत मिलते ही हत्या के आरोपी ने निकाला विजय जुलूस तो भड़का SC, तुरंत आया आदेश- पहले सरेंडर करो, फिर सुनेंगे...

सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर 8 सितंबर को सुनवाई के दौरान गौर किया कि आरोपी की ओर से उसका वकील पेश हुआ था. कोर्ट ने आरोपी से पहले आत्मसमर्पण करने और फिर जमानत का अनुरोध करने का निर्देश दिया है.

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Neelam

Updated : Sep 14, 2026, 04:11 PM IST

जमानत मिलते ही हत्या के आरोपी ने निकाला विजय जुलूस तो भड़का SC, तुरंत आया आदेश- पहले सरेंडर करो, फिर सुनेंगे...

सुप्रीम कोर्ट (PTI)

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हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 'विजय जुलूस' निकालने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. 23 अप्रैल 2026 को उसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दी थी. कोर्ट ने आदेश में यह कहा कि आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद उसे हिरासत में लेकर अदालत में पेश नहीं किया गया.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने शिकायतकर्ता के वकील की इस दलील का संज्ञान लिया कि आरोपी विशाल ने हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद विजय जुलूस निकाला था और गवाहों को धमकाया भी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर 8 सितंबर को सुनवाई के दौरान गौर किया कि आरोपी की ओर से उसका वकील पेश हुआ था. कोर्ट ने आरोपी से पहले आत्मसमर्पण करने और फिर जमानत का अनुरोध करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी  को फटकार लगाते हुए कहा, 'आप आत्मसमर्पण कीजिए और फिर जमानत मांगिए उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे. जमानत मिलने पर विजय जुलूस निकालना सही नहीं है.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगस्त में जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है. आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वारंट के तहत कार्रवाई अभी तक किस वजह से नहीं हुई, फिलहाल उस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, 'हम हरियाणा के चरखी दादरी जिले के पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि गैर-जमानती वारंट के तहत कार्रवाई की जाए और प्रतिवादी संख्या दो को सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर 2026 को अदालत के समक्ष पेश किया जाए.' सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा कि आदेश की एक कॉपी 24 घंटे के अंदर ई-मेल और दूसरे माध्यमों से पुलिस अधीक्षक को भेजी जाए. 

यह मामाल 27 अक्टूबर 2022 का है. यहां एक भूखंड को लेकर शिकायतकर्ता राजबाला के परिवार और आरोपी विशाल के बीच विवाद हो गया था. बताया गया कि विशाल ने उस भूखंड पर टिन शेड डालकर निर्माण शुरू कर दिया था. इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी कहासुनी हो गई और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि विशाल ने कई लोगों पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इससे शिकायतकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई. इसके बाद विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया. विशाल ने पांच बार जमानत याचिका दाखिल की. चार बार हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन पांचवीं बार तब जमानत दे दी जब बताया गया कि महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ हो चुकी है और आरोपी तीन साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुका है.

 

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