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डॉक्टरों की फर्जी डिग्री का मुद्दा लेकर पहुंचे वकील तो SC ने लगा दी फटकार, कहा- यहां याचिकाओं का अंबर मत लगाओ, पब्लिसिटी चाहिए...

डॉक्टरों की फर्जी डिग्री का मुद्दा लेकर पहुंचे वकील, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- यहां याचिकाओं का अंबर मत लगाओ, पब्लिसिटी चाहिए...

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

डॉक्टरों की फर्जी डिग्री का मुद्दा लेकर पहुंचे वकील तो SC ने लगा दी फटकार, कहा- यहां याचिकाओं का अंबर मत लगाओ, पब्लिसिटी चाहिए...

याचिका में चिकित्सा से जुड़े नियमों का ऑडिट कराने और इस मुद्दे की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के निर्देश का अनुरोध किया गया था. याचिकाकर्ता ने चार डॉक्टरों का जिक्र किया और कहा कि इनमें से कम से कम एक डॉक्टर की डिग्री फर्जी है.

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Neelam

Updated : Sep 16, 2026, 02:00 PM IST

डॉक्टरों की फर्जी डिग्री का मुद्दा लेकर पहुंचे वकील तो SC ने लगा दी फटकार, कहा- यहां याचिकाओं का अंबर मत लगाओ, पब्लिसिटी चाहिए...

सुप्रीम कोर्ट (Image Source: PTI)

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 सितंबर, 2026) को हर हफ्ते याचिकाएं दाखिल करने वाले एक वकील को फटकार लगाई है. कोर्ट ने उनसे कहा है कि सिर्फ पब्लिसिटी और पॉप्युलैरिटी के लिए याचिकाएं दाखिल न करें. कोर्ट ने उनसे कहा कि आप बस न्यूज देखकर याचिकाएं दाखिल कर देते हैं. कोर्ट ने उस समय यह टिप्पणी की जब एक वकील ने फर्जी डिग्रियाों का मुद्दा कोर्ट में उठाया और कोर्ट से अनुरोध किया कि चिकित्सा नियमों की जांच की जाए और एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया जाए, ताकि ऐसे मामलों पर नजर रखी जा सके.

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि पब्लिसिटी के लिए बार-बार ऐसी याचिकाएं दाखिल न करें. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, 'आप हर हफ्ते एक याचिका दायर करते हैं. ये किस तरह की याचिकाएं लेकर आप आ रहे हैं? आपने तो इसे एक फैक्ट्री बना दिया है. यही कारण है कि आप हर हफ्ते एक रिट पेटीशन दायर कर देते हैं. जैसे ही आप न्यूज देखते हैं, याचिका का ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं. क्या आप प्रचार और पब्लिसिटी के लिए ये याचिकाएं दाखिल करते हैं? अब बस इस तरह लगातार हमारे सामने याचिकाओं का अंबार मत लगाइए.'

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से फिर पूछा कि क्या वह पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी के लिए ये याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा, 'आप क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि रिट पेटीशन दायर करके पब्लिसिटी पाना आसान है. बस अब ऐसी याचिकाएं दाखिल करके हमें परेशान मत कीजिए.'

याचिका में चिकित्सा से जुड़े नियमों का ऑडिट कराने और इस मुद्दे की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के निर्देश का अनुरोध किया गया था. याचिकाकर्ता ने फिर भी कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की कि उन्होंने जो याचिका दाखिल की है, वह कितनी अहम है और उन्होंने कुछ आंकड़े भी कोर्ट में पेश करने की कोशिश की. उन्होंने चार डॉक्टरों का जिक्र किया और कहा कि इनमें से कम से कम एक डॉक्टर की डिग्री फर्जी है. हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. 

 

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