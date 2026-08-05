जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पास, समझें कानून मंत्री ने क्या बताया

अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड के 16 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 96,024 मुकदमे, 25 हाईकोर्ट्स में 64.72 लाख और अधीनस्थ न्यायालयों में 4.98 करोड़ मामले लंबित हैं.

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार (5 अगस्त, 2026) को राज्यसभा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने से लंबित मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को भी जल्दी न्याय मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर राज्यसभा में हुई चर्चा में यह जवाब दिया. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों की बदलती प्रकृति, संवैधानिक और कानूनी व्याख्या के उभरते नये सवालों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना समय की मांग है.

सुप्रीम कोर्ट में बनेगी स्थाई संवैधानिक बेंच?

अर्जुन राम मेघवाल ने संवैधानिक बेंच के गठन पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि कम से कम एक स्थाई संवैधानिक बेंच बनाई जाए और उसके साथ-साथ दो या तीन विशिष्ट बेंच बनाने की भी जरूरत है. कानून मंत्री ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने 11 मई को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में हर दिन दाखिल होने वाली याचिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है. अगर साल में औसत आधार पर देखा जाए तो जितने मामले दाखिल किए जाते हैं और जितनों का निस्तारण होता है उनकी संख्या में दस हजार का अंतर रह जाता है.

महिला जजों की संख्या बढ़ाने पर क्या बोले कानून मंत्री?

सीजेआई ने पत्र में ने कहा था कि मामलों को जल्दी निपटाने के लिए जजों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि संविधान बेंच के गठन से अन्य पीठों में काम कर रहे जजों की कमी हो जाती है. महिला जजों की संख्या बढ़ाए जाने के मुद्दे पर कानून मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले एक महिला जज थीं और अभी एक और की नियुक्ति हुई है. उन्होंने कहा कि जल्दी ही देश पहली बार एक महिला को सीजेआई के पद पर देखेगा.

उन्होंने कहा कि चार हाईकोर्ट में महिला चीफ जस्टिस हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, मेघालय, गुजरात शामिल हैं, जबकि पटना मेंचीफ जस्टिस के पद पर रहीं महिला जज हाल ही में रिटायर हुई हैं. उन्होंने बताया कि 2014 में जहां देश में प्रति दस लाख की आबादी पर जजों की संख्या 16.11 थी, वहीं अब यह बढ़कर 22.33 हो गई है.

अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड के 16 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 96,024 मुकदमे, 25 हाईकोर्ट्स में 64.72 लाख और अधीनस्थ न्यायालयों में 4.98 करोड़ मामले लंबित हैं.

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