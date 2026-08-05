FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पास, समझें कानून मंत्री ने क्या बताया

जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पास, समझें कानून मंत्री ने क्या बताया

'दो हफ्ते में बताएं फैसला...', जिला जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने का विरोध कर रहे राज्यों से बोला SC

'दो हफ्ते में बताएं फैसला...', जिला जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने का विरोध कर रहे राज्यों से बोला SC

शहबाज शरीफ नहीं हैं PoK के प्रधानमंत्री, फिर क्यों चलती है पाकिस्तान की हुकूमत?

शहबाज शरीफ नहीं हैं PoK के प्रधानमंत्री, फिर क्यों चलती है पाकिस्तान की हुकूमत?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग

Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग

पिता का सपना पूरा करेगा उनका 'लाडला', पहले खेले रणजी फिर हुआ कैंसर, अब बेटा भारतीय जर्सी में मचाएगा धमाल

पिता का सपना पूरा करेगा उनका 'लाडला', पहले खेले रणजी फिर हुआ कैंसर, अब बेटा भारतीय जर्सी में मचाएगा धमाल

घंटों का सफर सिर्फ 20 मिनट में... बुलंदशहर और नोएडा वालों के लिए क्या है योगी सरकार का 8585 करोड़ रुपये का तोहफा?

घंटों का सफर सिर्फ 20 मिनट में... बुलंदशहर और नोएडा वालों के लिए क्या है योगी सरकार का 8585 करोड़ रुपये का तोहफा?

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पास, समझें कानून मंत्री ने क्या बताया

अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड के 16 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 96,024 मुकदमे, 25 हाईकोर्ट्स में 64.72 लाख और अधीनस्थ न्यायालयों में 4.98 करोड़ मामले लंबित हैं. 

Latest News

Neelam

Updated : Aug 05, 2026, 07:46 PM IST

जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पास, समझें कानून मंत्री ने क्या बताया

नए बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव (Image Source: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार (5 अगस्त, 2026) को राज्यसभा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने से लंबित मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को भी जल्दी न्याय मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर राज्यसभा में हुई चर्चा में यह जवाब दिया. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों की बदलती प्रकृति, संवैधानिक और कानूनी व्याख्या के उभरते नये सवालों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना समय की मांग है.

सुप्रीम कोर्ट में बनेगी स्थाई संवैधानिक बेंच?

अर्जुन राम मेघवाल ने संवैधानिक बेंच के गठन पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि कम से कम एक स्थाई संवैधानिक बेंच बनाई जाए और उसके साथ-साथ दो या तीन विशिष्ट बेंच बनाने की भी जरूरत है. कानून मंत्री ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने 11 मई को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में हर दिन दाखिल होने वाली याचिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है. अगर साल में औसत आधार पर देखा जाए तो जितने मामले दाखिल किए जाते हैं और जितनों का निस्तारण होता है उनकी संख्या में दस हजार का अंतर रह जाता है.

महिला जजों की संख्या बढ़ाने पर क्या बोले कानून मंत्री?

सीजेआई ने पत्र में ने कहा था कि मामलों को जल्दी निपटाने के लिए जजों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि संविधान बेंच के गठन से अन्य पीठों में काम कर रहे जजों की कमी हो जाती है. महिला जजों की संख्या बढ़ाए जाने के मुद्दे पर कानून मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले एक महिला जज थीं और अभी एक और की नियुक्ति हुई है. उन्होंने कहा कि जल्दी ही देश पहली बार एक महिला को सीजेआई के पद पर देखेगा.

उन्होंने कहा कि चार हाईकोर्ट में महिला चीफ जस्टिस हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, मेघालय, गुजरात शामिल हैं, जबकि पटना मेंचीफ जस्टिस के पद पर रहीं महिला जज हाल ही में रिटायर हुई हैं. उन्होंने बताया कि 2014 में जहां देश में प्रति दस लाख की आबादी पर जजों की संख्या 16.11 थी, वहीं अब यह बढ़कर 22.33 हो गई है.

अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड के 16 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 96,024 मुकदमे, 25 हाईकोर्ट्स में 64.72 लाख और अधीनस्थ न्यायालयों में 4.98 करोड़ मामले लंबित हैं. 

यह भी पढ़ें:- 'दो हफ्ते में बताएं फैसला...', जिला जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने का विरोध कर रहे राज्यों से बोला SC

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग
Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग
पिता का सपना पूरा करेगा उनका 'लाडला', पहले खेले रणजी फिर हुआ कैंसर, अब बेटा भारतीय जर्सी में मचाएगा धमाल
पिता का सपना पूरा करेगा उनका 'लाडला', पहले खेले रणजी फिर हुआ कैंसर, अब बेटा भारतीय जर्सी में मचाएगा धमाल
घंटों का सफर सिर्फ 20 मिनट में... बुलंदशहर और नोएडा वालों के लिए क्या है योगी सरकार का 8585 करोड़ रुपये का तोहफा?
घंटों का सफर सिर्फ 20 मिनट में... बुलंदशहर और नोएडा वालों के लिए क्या है योगी सरकार का 8585 करोड़ रुपये का तोहफा?
10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?
10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?
मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा
मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement