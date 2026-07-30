'नमाज के वक्त मस्जिद नजर तो आए...', भोजशाला विवाद में जुमे से पहले SC का अहम फैसला, अब कहां इबादत करेंगे मुसलमान?

मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान देने के कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है. धार प्रशासन जो जगह दे रहा था, वह विवादित भोजशाला परिसर से 1.3 किलोमीटर दूर थी. जगह इतनी पास होनी चाहिए कि मुसलमान नमाज पढ़ते समय मस्जिद को देख सकें.

दरगाह की जमीन पर मुसलमानों को जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत

मुस्लिम पक्ष की दलील- राज्य सरकार ने जो जमीन दी, वो भोजशाला से 1.3 KM दूर

एमपी हाईकोर्ट का आदेश- भोजशाला परिसर मां सरस्वती का मंदिर

भोजशाला परिसर में मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत नहीं

भोजशाला-कमाल मौला परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को परिसर से सटे दरगाह परिसर में जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है. जुमे की नमाज से एक दिन पहले ही गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को कोर्ट का यह फैसला आया है. पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि मध्य प्रदेश सरकार नमाज के लिए जो जगह मुस्लिमों को दे रही है, वो दूर है. उन्होंने अपील की थी कि नमाज के लिए स्थान इतनी पास तो हो कि मस्जिद दिखाई दे.

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने 14 जुलाई को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच होने वाली जुमे की नमाज के लिए मुस्लिमों को मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर के पास खुला स्थान उपलब्ध करवाया जाए.

मुस्लिम पक्ष की क्या है दलील?

मुस्लिम पक्ष के लिए सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज पेश हुए. सुनवाई में एडवोकेट हुफैजा अहमदी ने कहा कि भोजशाला परिसर के पास भूखंड हैं, जो वक्फ के हैं, लेकिन राज्य प्रशासन कानून-व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें देने से इनकार कर रहा है. दोनों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई के पिछले आदेश को स्पष्ट किया.

CJI सूर्यकांत ने फैसले में क्या कहा?

गुरुवार की सुनवाई में सीजेआई ने अपने आदेश में कहा, 'पहले के आदेश को इस हद तक स्पष्ट किया गया है कि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर एक से तीन बजे के बीच खसरा नंबर 596 वाली जमीन पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए. यह दरगाह की जमीन बताई जाती है. स्थल योजना की पेश की गई प्रति से पता चलता है कि यहां आने-जाने के लिए एक अलग से एक रास्ता है, इसलिए यह जगह नमाज के लिए उपयुक्त लगती है और यह भोजशाला परिसर से सटा हुआ भी है. 'कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम पक्ष और राज्य सरकार मिलकर नमाज के लिए दूसरा स्थान न ढूंढे, वह मिलकर कोई दूसरी जगह तलाश सकते हैं. यह आदेश उन्हें रोकता नहीं है.

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राज्य सरकार ने जो जमीन दी उस पर क्या है मुसलमानों को आपत्ति?

14 जुलाई के फैसले के बाद राज्य सरकार ने जो जगह उपलब्ध करवाई थी, उसे लेकर हाजी मुनीर अहमद की अगुवाई में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान देने के कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है. उन्होंने कहा था कि धार प्रशासन जो जगह दे रहा था, वह विवादित भोजशाला परिसर से 1.3 किलोमीटर दूर थी. मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जगह इतनी पास होनी चाहिए कि मुसलमान नमाज पढ़ते समय मस्जिद को देख सकें.

क्या है भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर विवाद?

यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने भोजशाला परिसर को मां सरस्वती का मंदिर माना था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की उस व्यवस्था को खत्म कर दिया था, जिसके तहत मुस्लिमों को यहां जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत थी. कोर्ट ने कहा था कि केंद्र और एएसआई भोजशाला परिसर के प्रशासन और प्रबंधन के बारे में फैसला ले सकते हैं. भोजशाला परिसर को हिंदू पक्ष मां सरस्वती का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र मानता है, जबकि मुस्लिम इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं.

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