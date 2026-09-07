'गोलमोल जवाब देते रहे अभिषेक बनर्जी के PA...', SC ने बंगाल सरकार को दी पूछताछ की रिपोर्ट दाखिल करने की इजाजत

बंगाल सरकार ने कहा कि रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि पुलिस अभी जांच की जानकारी आरोपी के साथ साझा नहीं कर सकती.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 सितंबर, 2026) को तृणमूल कांग्रेस(TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय से साल्बोनी में भूमि हड़पने के मामले में पुलिस पूछताछ के संबंध में सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने की अनुमति दे दी है. इससे पहले सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने आरोप लगाया था कि सुमित रॉय जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. 31 अगस्त को कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह सुमित रॉय से पूछताछ से जुड़े रिकॉर्ड पेश करे. बेंच ने अगली सुनवाई तक सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी एक्सटेंड कर दी थी.

बंगाल सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जे. जॉयमाल्या बागची और जस्टिस जे.वी. मोहना की बेंच को बताया कि सरकार सुमित रॉय से विस्तृत पूछताछ की रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है. उन्होंने कहा, 'पिछली सुनवाई में यह सवाल पूछा गया था कि क्या उनसे भारी मात्रा में कैश जमा करने के मामले पर पूछताछ की गई थी. उनसे विस्तार से पूछताछ की गई, लेकिन वह गोलमोल जवाब देते रहे. मेरे पास बातचीत का लिखित ब्योरा है. इसे कल या परसों पेश किया जा सकता है.'

एसजी तुषार मेहता की ओर से यह जानकारी तब दी गई जब सुमित रॉय के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने अन्य अदालत में व्यस्त होने का हवाला देते हुए सुनवाई को कुछ देर के लिए टालने का अनुरोध किया. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह सिर्फ बेंच के अवलोकन के लिए सीलबंद लिफाफे में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि पुलिस अभी जांच की जानकारी आरोपी के साथ साझा नहीं कर सकती. इस बीच, पीठ ने सॉलिसिटर जनरल की अपील स्वीकार करते हुए सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर लगी रोक की अवधि भी बढ़ा दी.

तीन अगस्त को सुमित रॉय ने कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से साल्बोनी भूमि हड़पने के मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने छह अगस्त को सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. इससे पहले, एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी थी कि पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और उनके मुवक्किल ने पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए हैं. सुमित रॉय के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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