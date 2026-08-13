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CJP प्रोटेस्ट में कैसे हुई प्रदर्शनकारियों की बायोमेट्रिक निगरानी? फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मामला SC सुनेगा

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

CJP प्रोटेस्ट में कैसे हुई प्रदर्शनकारियों की बायोमेट्रिक निगरानी? फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मामला SC सुनेगा

याचिकाकर्ता ने अपील की है कि शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभाओं में बायोमेट्रिक निगरानी के इस्तेमाल को असंवैधानिक घोषित किया जाए और जब तक संसद ऐसे उपायों को मंजूरी देने और उन्हें विनियमित करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाती, तब तक इस पर रोक लगाई जाए.

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Neelam

Updated : Aug 13, 2026, 06:00 PM IST

CJP प्रोटेस्ट में कैसे हुई प्रदर्शनकारियों की बायोमेट्रिक निगरानी? फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मामला SC सुनेगा

सीजेपी प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारियों की बायोमेट्रिक निगरानी के खिलाफ सांसद ए.ए. रहीम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका (Image Source: ANI)

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  • सीजेपी प्रोटेस्ट में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का आरोप
  • राज्य सभा सांसद ए.ए. रहीम ने दाखिल की याचिका
  • प्राइवेट कंपनियों से प्रदर्शनकारियों की बायोमेट्रिक निगरानी करवाने का आरोप
  • याचिका में प्रदर्शनकारियों से जुड़ा डेटा प्राइवेट कंपनियों के पास होने पर जताई गई चिंता

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन में फेशियल रिकग्निशन (चेहरे की पहचान) टेक्नोलॉजी और बायोमेट्रिक निगरानी के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है. याचिका में पुलिस की तरफ से उठाए गए इस कदम पर आपत्ति जताई गई है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्राइवेट कंपनियों की सर्विस ली गई और अब यह डेटा उनके पास है, जो बड़ी चिंता का विषय है.

केरल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्यसभा सांसद ए.ए. रहीम ने यह याचिका दायर की है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए सीजेआई प्रदर्शन को लेकर पहले से दाखिल याचिकाओं के साथ इस मामले को जोड़ने का निर्देश दिया है.

याचिकाकर्ता के आरोप क्या हैं?

याचिकाकर्ता की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि दिल्ली पुलिस का प्रदर्शनकारियों के चेहरे की पहचान के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और प्राइवेट कंपनियों के पास डेटा जाना और उसका प्रबंधन करना चिंता की बात है. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित स्मार्ट चश्मे और विशेष निगरानी वाहनों के इस्तेमाल से बिना किसी सहमति के नागरिकों का डेटा इकट्ठा किया गया.

याचिकाकर्ता ने अपील की है कि शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभाओं में बायोमेट्रिक निगरानी के इस्तेमाल को असंवैधानिक घोषित किया जाए और जब तक संसद ऐसे उपायों को मंजूरी देने और उन्हें विनियमित करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाती, तब तक इस पर रोक लगाई जाए. उन्होंने तर्क दिया कि न तो विरोध प्रदर्शनों से जुड़े दिल्ली पुलिस के कानूनी आदेश और न ही अपराध प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम 2022 आम लोगों की सभाओं में शामिल होने वाले लोगों की बायोमेट्रिक निगरानी की इजाजत देते हैं. उनका यह भी दावा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की निगरानी के लिए दो प्राइवेट संस्थाओं- आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड और डायमेंशन NXG सर्विस ली. उन्होंने कहा कि पुलिस के पास ऐसी निगरानी प्रक्रिया अपनाने का कोई अधिकार नहीं है.

पुलिस ने कैसे की बायोमेट्रिक निगरानी?

याचिका के अनुसार सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और मोबाइल कमांड-एंड-कंट्रोल गाड़ी का इस्तेमाल करके तस्वीरें और वीडियो फुटेज इकट्ठा किए गए. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि इस तरह इकट्ठा किया गया संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा प्राइवेट कंपनियों के पास रखा जाना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (2023) एक्ट का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले कहा था कि फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT) का इस्तेमाल सिर्फ लापता लोगों का पता लगाने और मृतकों की पहचान करने के लिए किया जाना था.

पारंपरिक सीसीटीवी कैमरों से एफआरटी काफी अलग है. सीसीटीवी कैमरे सिर्फ तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन एफआरटी सिस्टम किसी व्यक्ति के चेहरे को एनाइलज करके उसका एक बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार करता है और फिर उसे पहले से मौजूद डेटाबेस से मैच करने की कोशिश करता है.

क्या चाहते हैं याचिकाकर्ता?

याचिका में मांग की गई है कि अधिकारियों को बायोमेट्रिक निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी, डेटाबेस और वेंडर व्यवस्थाओं का खुलासा करने का निर्देश दिया जाए. साथ ही प्रभावित लोगों के लिए उनकी जानकारी तक पहुंचने के लिए व्यवस्था बनाई जाए, ताकि वह शिकायत निवारण प्रक्रिया के जरिए उसे हटवाने की मांग कर सकें. याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि प्राइवेट कंपनियों को निर्देश दिए जाएं कि वे अपने पास मौजूद किसी भी बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें और उसमें मौजूद डेटा को नष्ट कर दें.

यह भी पढ़ें:- आय से अधिक संपत्ति मामले में ED-CBI जांच के आदेश के खिलाफ SC पहुंचे राहुल, इलाहाबाद HC के फैसले को चुनौती

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