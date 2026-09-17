'जल्दबाजी न दिखाई जाए', 6th क्लास में तीन भाषा नीति शुरू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की CBSE को नसीहत

एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सीबीएसई इस सुझाव पर विचार करेगा और इस मुद्दे पर नया नोट पेश करेगा. कोर्ट ने कहा कि उसने जो सुझाव दिए हैं, वे इस बात को ध्यान में रखकर दिए गए हैं कि उनसे किसी पक्षकार के अधिकार और दावे प्रभावित न हों.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को सीबीएसई को नसीहत दी है कि छठी क्लास के बच्चों के लिए तीन भाषा नीति शुरू करने में जल्दबाजी न की जाए. कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई 2027 से शुरू हो रहे नए सेशन में छठी क्लास में तीन भाषा की पढ़ाई जरूरी करने की अपनी पॉलिसी पर गंभीरता से सोच विचार करे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को बताया कि बोर्ड इस सुझाव पर विचार करेगा. कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में पहले सीबीएसई से कहा कि उसे तीन भाषा नीति को टालने पर विचार करना चाहिए.

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि अगर वर्तमान में कक्षा छह में पढ़ रहे छात्र इस साल से तीन भाषाओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जा सकती है. एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सीबीएसई इस सुझाव पर विचार करेगा और इस मुद्दे पर नया नोट पेश करेगा. कोर्ट ने कहा कि उसने जो सुझाव दिए हैं, वे इस बात को ध्यान में रखकर दिए गए हैं कि उनसे किसी पक्षकार के अधिकार और दावे प्रभावित न हों. कोर्ट ने कहा कि वास्तविक मुद्दों पर बाद में फैसला लिया जा सकता है. इससे पहले केंद्र और सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वे छठी क्लास के छात्रों के लिए तीन भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य करने वाली नीति लागू करने के संबंध में उसके सुझावों पर काम कर रहे हैं. तीन भाषाओं में से दो भारतीय होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को इस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी. तब कोर्ट ने केंद्र, सीबीएसई और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) से जवाब मांगा था. सीबीएसई के नोटिस के अनुसार एक जुलाई से कक्षा नौ के छात्रों के लिए कम से कम तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है.

सीबीएसई ने अपने बयान में कहा था, 'कक्षा नौ के हर छात्र को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा. इन तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगी. भारतीय भाषाओं के उदाहरण हैं- हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, ओड़िया, असमिया आदि. गैर-मूल भाषाओं के उदाहरण हैं- अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश आदि.' कक्षा छह के लिए दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है. वहीं, कक्षा सात, आठ और नौ के उन छात्रों को कुछ छूट दी गई है, जो पहले से दो गैर-भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं.

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