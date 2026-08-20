30 साल तक चला 20 रुपये की रिश्वत का केस, अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

मात्र 20 रुपये की कथित घूस से जुड़े तीन दशक पुराने कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.

बीस रुपये की कथित घूस का एक कानूनी मामला करीब 30 साल बाद जाकर खत्म हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 अगस्त 2026) को गुजरात सरकार के दो कर्मचारियों को इस मामले में बेकसूर मानते हुए बरी कर दिया और निचली अदालतों के फैसले को रद्द कर दिया.

जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने एक क्लर्क और एक चपरासी को बरी करते हुए साफ कहा कि केवल 20 रुपये की बरामदगी के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि यह साबित न हो कि रिश्वत मांगी गई थी.

क्या था पूरा मामला?

यह पूरा मामला फरवरी 1996 का है. आनंद जिले की बेचारी ग्राम पंचायत दफ्तर में एक छात्र पढ़ाई में मिलने वाली छूट के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाने गया था. आरोप लगा कि प्रमाण पत्र जारी करने के बदले क्लर्क ने 120 रुपये की घूस मांगी, जिसमें से 100 रुपये खुद के लिए और 20 रुपये चपरासी के लिए थे.

छात्र ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कर दी. एसीबी ने जाल बिछाया और छात्र को मार्क किए हुए नोट देकर भेजा. प्रमाण पत्र मिलने के बाद छात्र ने 20 रुपये चपरासी को दे दिए. छापा मारने आई टीम ने चपरासी के पास से 20 रुपये तो बरामद कर लिए, लेकिन क्लर्क के पास से बाकी के 100 रुपये नहीं मिले.

अदालत में क्यों कमजोर पड़ा केस?

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के दावों में कई गंभीर खामियां पाईं. छात्र ने दूसरे मामले में बयान दिया था कि पहले 200 रुपये मांगे गए थे और फिर 120 रुपये में सौदा तय हुआ, लेकिन ट्रायल कोर्ट के सामने उसने यह बात नहीं कही थी.

रिश्वत मांगने का सबूत नहीं

क्रास-एग्जामिनेशन के दौरान छात्र ने खुद यह माना कि चपरासी ने उससे सीधे तौर पर कभी कोई रिश्वत नहीं मांगी थी. एसीबी ने छात्र को हिदायत दी थी कि मांग होने पर पूरा 120 रुपये दें, लेकिन उसने केवल 20 रुपये चपरासी को दिए, जबकि क्लर्क वहीं पास में मौजूद था. चपरासी का यह कहना ज्यादा तर्कसंगत लगा कि अगले दिन ईद होने के कारण छात्र ने उसे खुशी से 20 रुपये दिए थे.

अदालत का अंतिम फैसला

सर्वोच्च अदालत ने माना कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जब तक रिश्वत मांगने की बात साबित नहीं होती, तब तक केवल पैसे मिलने से अपराध सिद्ध नहीं होता. इसके अलावा क्लर्क के खिलाफ मुकदमा चलाने की जो मंजूरी दी गई थी, वह भी किसी अनधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई थी, जो कानूनी रूप से सही नहीं थी.

इन सभी तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट के फैसलों को पलटते हुए तीन दशक से चले आ रहे इस मुकदमे में दोनों कर्मचारियों को पूरी तरह बरी कर दिया.

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