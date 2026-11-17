यह मामला साल 2000 का है, जब याचिकाकर्ता पत्नी की तबियत खराब होने के चलते 21 सितंबर से 12 अक्टूबर तक के लिए छुट्टी पर गए थे. उन्हें 13 अक्टूबर, 2000 को नौकरी पर वापस लौटना था.

सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के एक जवान को 99 दिनों की छुट्टी लेने के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए आदेश रद्द कर दिया और कहा कि यह फैसला अत्यधिक असंगत था. कोर्ट ने कहा कि जवान की मेडिकल रिपोर्ट्स पर अपने अनुमान और अटकलों के हिसाब से यह फैसला लिया गया है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से बहाली का निर्देश दिया और साथ ही वेतन का 50 प्रतिशत देने और अन्य लाभ प्रदान करने को भी कहा है.

यह मामला साल 2000 का है, जब याचिकाकर्ता पत्नी की तबियत खराब होने के चलते 21 सितंबर से 12 अक्टूबर तक के लिए छुट्टी पर गए थे. उन्हें 13 अक्टूबर, 2000 को नौकरी पर वापस लौटना था, लेकिन वह नहीं आए और जब उनको नौकरी पर वापस लौटने के लिए पत्र भेजे गए तो उनका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

याचिकाकर्ता 19 जनवरी, 2001 को नौकरी पर लौटे और बताया कि 9 अक्टूबर, 2000 को वह खुद भी बीमार पड़ गए थे. उन्होंने बताया कि उनका हेपेटाइटिस का इलाज चल रहा था. उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी और जब डॉक्टर ने कहा कि अब वह फिट हैं तब वह नौकरी पर वापस आए हैं.

पत्रों का जवाब नहीं देने के सवाल पर याचिकाकर्ता ने कहा कि वह बीमार थे और न तो उनके गांव में पोस्टल सुविधा है और न ही उनकी पत्नी को पढ़ना-लिखना आता है, इस वजह से वह जवाब नहीं दे सके. हालांकि, उनके खिलाफ 99 दिन नौकरी से अनुपस्थित रहने और पत्रों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाते हुए आरोपपत्र दाखिल किया गया.

जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया और उनकी तरफ से पेश किए गए मेडिकल बिल प्रीस्क्रिप्शन को भी स्वाकीर करने से इनकार कर दिया. जांच अधिकारी का कहना था कि उनके मेडिकल प्रीस्क्रिप्शन पर न तो पेशेंट नंबर है और लगता है कि उन पर एक ही पेन से प्रीस्क्रिप्शन लिखा गया है. उनका मतलब था कि याचिकाकर्ता अलग-अलग समय पर डॉक्टर के पास गए होंगे तो एक ही पेन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

जांच अधिकारी का तर्क था कि शायद प्रीस्क्रिप्शन बिल एक ही दिन जल्दबाजी में तैयार किए गए और वह झूठे हैं. इन बातों के आधार पर कमांडेंट ने मार्च, 2001 में याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया. इसके बाद याचिकाकर्ता ने साल 2002 और 2004 में विभाग में अपील की, लेकिन खारिज कर दी गईं.

याचिकाकर्ता इस फैसले के बाद पटना हाईकोर्ट पहुंचे, जहां सिंगल जज बेंच ने उनकी याचिका स्वीकार की और कहा कि अटकलों के आधार पर उनके मेडिकल बिल को खारिज कर दिया गया. कोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की सेवा बहाल की जाए. हालांकि, डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया.

डिवीजन बेंच ने कहा कि एक बार अनुपस्थिति को अनाधिकृत मान लिया जाए तो बीमारी का बहाना काम नहीं करता. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की पोस्टिंग संवेदनशील क्षेत्र में थी, उन्हें सेना नियमों का पालन करना चाहिए था. हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें राहत मिल गई.