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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

संसद में समर्थन... बिहार में क्यों UCC लागू करने के पक्ष नहीं है जेडीयू, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या है पार्टी का रूख?

UCC: जेडीयू संसद में यूसीसी का समर्थन कर रही है, लेकिन बिहार में इसके लागू करने के समर्थन में अभी नहीं है. पार्टी का कहना है कि वह UCC को बिहार में नहीं लागू होने देगी. आइए जानते हैं कि यूसीसी को लेकर जेडीयू का रूख क्या है?

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Manoj Mishra

Updated : Sep 15, 2026, 10:28 AM IST

संसद में समर्थन... बिहार में क्यों UCC लागू करने के पक्ष नहीं है जेडीयू, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या है पार्टी का रूख?

सांकेतिक फोटो (इमेज क्रेडिट - AI)

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  • जेडीयू बिहार में UCC लागू करने के पक्ष में अभी नहीं है
  • एलजेपी का भी UCC पर रूख भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है 
  • केंद्र सरकार इसे NDA राज्यों में लागू करना चाहती है
  • आइए जानते हैं कि जेडीयू UCC के पक्ष में क्यों नहीं है?

 
UCC: एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू बिहार में यूसीसी लागू करने के समर्थन में नहीं है, जबकि एनडीए की सरकार बिहार में है. वहीं पार्टी में संसद में इसका समर्थन कर रही है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कहा कि 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि जेडीयू बिहार में यूसीसी लागू करने के समर्थन में क्यों नहीं है?

UCC पर क्या है जेडीयू का रूख?

जेडीयू पार्टी नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर UCC का समर्थन करती है, लेकिन बिहार में इसे लागू नहीं होने देगी. उन्होंने कहा कि पार्टी अपने पुराने रुख पर कायम है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेडीयू राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी संकेत दिया कि पार्टी इस मुद्दे को BJP के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने उठाएगी.

उन्होंने कहा कि इस विषय पर गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की जाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि UCC लागू करने से पहले व्यापक राष्ट्रीय सहमति जरूरी है.

क्यों बिहार में यूसीसी के विरोध में है जेडीयू?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बिहार का मुस्लिम वोट इसका सबसे बैंक बड़ा फैक्टर है. राज्य मुस्लिम आबादी करीब 17%  जाती है. पार्टी लंबे समय से खुद को सामाजिक न्याय और सभी समुदायों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी के रूप में पेश करती रही है.

ऐसे में UCC जैसे मुद्दे पर BJP के साथ पूरी तरह खड़े होने से उसका मुस्लिम वोट बैंक कट सकता है. यही कारण है कि पार्टी जेडीयू संसद में UCC का समर्थन कर रही है, लेकिन बिहार में इसे लागू करने को लेकर अलग रुख अपना रही है. 

बिहार में UCC पर क्या कहती है एलेजी?

बिहार में BJP की दूसरी सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) भी UCC पर अभी पूरी तरह स्पष्ट समर्थन देने से बच रही है. पार्टी का कहना है कि जब UCC का ड्राफ्ट बिल सामने आएगा, तभी उसके संभावित प्रभाव और कानूनी प्रावधानों का आकलन किया जाएगा. उसके बाद लागू करने के मुद्दे पर बात की जाएगी. 

क्यों जरूरी है जेडीयू और एलजेपी का साथ?

बिहार में UCC लागू करने के लिए एनडीए को जेडीयू और एलजेपी का सहयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद में NDA की मजबूती काफी हद तक इन दलों के समर्थन पर निर्भर है. लोकसभा में जेडीयू के 12 और एलजेपी के 5 सासंद हैं. 

TDP का समर्थन, लेकन जेडीयू का इंकार 

केंद्र सरकार में BJP के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने UCC का समर्थन किया है. वहीं जेडीयू ने अमित शाह के इस फैसला का बिहार में विरोध किया है. इंडियन एक्सप्रेस ने लोकसभा में TDP के नेता लावू कृष्ण देवरायालु के हवाले से कहा कि उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी.

अभी इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है. उन्होंने कहा कि जब इसकी जरूरत महसूस होगी, तब इस पर विचार किया जाएगा और लागू करने से पहले विस्तृत चर्चा की जाएगी. TDP के लोकसभा में 16 सांसद हैं.

आंध्र प्रदेश में कितने हिंदू, कितने मुस्लिम?

2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश में हिंदू आबादी करीब 88 फीसदी से ज्यादा है, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 10 फीसदी है. 2024 के चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने UCC के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े होने की बात कही थी. 

ये भी पढ़ें - दिल्ली में 99% PG के पास नहीं है फायर NOC... MCD सर्वे में बड़ा खुलासा

 

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