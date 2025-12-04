एकादशी पर की डबल मर्डर! हरियाणा की कुख्यात साइको किलर पूनम के अपराधों में छिपे हैं कौन से रहस्य?

हरियाणा की आरोपी पूनम की एकादशी वाले दिन की दो हत्याओं ने जांच को नए मोड़ दे दिए हैं. उसके तांत्रिक संपर्क, मानसिक हालात और अपराध की तिथियों को लेकर पुलिस कई अहम कड़ियों की पड़ताल कर रही है.

हरियाणा में मासूमों की सिलसिलेवार हत्याओं का राज खुलने के बाद पूरा इलाका स्तब्ध है. पुलिस जांच में सामने आए नए तथ्य न सिर्फ डराने वाले हैं, बल्कि इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि यह मामला साधारण हत्या का नहीं, बल्कि मानसिक विकृति और तांत्रिक प्रभाव का खतरनाक मेल हो सकता है. हरियाणा का यह डबल मर्डर केस लगातार नए-नए खुलासों से लोगों को चौंका रहा है. एकादशी के दिन दो मासूमों की हत्या करने वाली पूनम की कहानी सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं, बल्कि उसके मानसिक हालात, अंधविश्वास और तांत्रिक संपर्क की परतों से भी जुड़ी दिखती है. जांच में सामने आए तथ्य यह संकेत देते हैं कि पूनम के व्यवहार और हत्याओं के बीच कोई गहरी कड़ी थी, जिसने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है.

व्यवहार में अचानक बड़ा बदलाव देखा गया

जांच के अनुसार, वर्ष 2023 की दो हत्याओं के बाद पूनम के व्यवहार में अचानक बड़ा बदलाव देखा गया. घरवालों का कहना है कि वह पड़ोस के एक मृत युवक की आत्मा के अपने अंदर होने का दावा करती थी. इसी वजह से उसके घरवाले उसे कैराना के एक तांत्रिक के पास ले जाते रहे, जहां उसका इलाज कथित रूप से चलता रहा. सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि 19 अगस्त और 1 दिसंबर को हुई दोनों हत्याएं एकादशी के दिन हुईं. यह संयोग नहीं, बल्कि जांच के लिए एक अहम संकेत माना जा रहा है. इससे पहले 12 जनवरी 2023 के दोहरे हत्याकांड की तिथि पंचमी थी, लेकिन उसके बाद तांत्रिक से उसका बढ़ता संपर्क जांच की दिशा बदल रहा है.

पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है

एकादशी को तांत्रिक क्रियाओं के लिए खास दिन माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन उपवास और एकाग्रता से शरीर की प्राणशक्ति साधना और मंत्र-जप में अधिक प्रभावी हो जाती है. यही वजह है कि पुलिस अब यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या पूनम के अपराधों के पीछे अंधविश्वास और मानसिक तनाव का असर था. पूनम की हत्याएं, उसकी तिथियां और तांत्रिक से संपर्क,ये तीनों बातें मिलकर एक ऐसा रहस्य बना रही हैं, जिसने जांच टीमों को कई नए सवालों के सामने खड़ा कर दिया है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है और हर कड़ी को जोड़कर पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश में जुटी है.

