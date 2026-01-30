अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार संभालेंगी कमान, बनेंगी महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा खालीपन पैदा हो गया है. एनसीपी की ओर से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी तेज हो गई है.

महाराष्ट्र की राजनीति इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार के अचानक निधन के बाद न सिर्फ सरकार में एक अहम पद खाली हुआ है, बल्कि एनसीपी के सामने नेतृत्व को लेकर भी बड़ा फैसला लेने की स्थिति बन गई है. इसी बीच पार्टी के भीतर और समर्थकों के बीच यह मांग जोर पकड़ रही है कि सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया जाए. सूत्रों के अनुसार इस दिशा में तेजी से राजनीतिक हलचल चल रही है. मिली जानकारी के अनुसार कल शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं.



दरअसल, अजित पवार के जाने से न केवल उपमुख्यमंत्री का पद खाली हुआ है, बल्कि एनसीपी के संगठन और सत्ता संतुलन पर भी इसका असर पड़ा है. सूत्रों के मुताबिक, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर पार्टी में सहमति बनती नजर आ रही है. यदि सुनेत्रा पवार इस पद की शपथ लेती हैं, तो वह महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री होंगी, जो राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.

बैठक में सुनेत्रा पवार के नाम पर अंतिम सहमति बनी

मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह मुंबई में एनसीपी विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है. इसके बाद शाम को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है. शुक्रवार को एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे और प्रफुल्ल पटेल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी. इस बैठक में अजित पवार के बाद पार्टी के नेतृत्व और उपमुख्यमंत्री पद को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. सूत्रों का कहना है कि इसी बैठक में सुनेत्रा पवार के नाम पर अंतिम सहमति बनी.

राजनीतिक गतिविधियां तेज

बारामती में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं. सुनेत्रा पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और जय पवार के साथ पारिवारिक सलाहकार नरेश अरोड़ा की बैठक हुई. इस बैठक के बाद नरेश अरोड़ा मुंबई रवाना हुए, जहां वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक परिवार का संदेश पहुंचाएंगे. एनसीपी के कई नेता और कार्यकर्ता अजित पवार के विभागों की जिम्मेदारी भी सुनेत्रा पवार को सौंपे जाने की मांग कर रहे हैं. समर्थकों का मानना है कि इससे अजित पवार की राजनीतिक विरासत और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया जा सकेगा. बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार देर रात या शनिवार सुबह मुंबई पहुंच सकती हैं.

