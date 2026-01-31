सुनेत्रा पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

भारत
NCP नेता अजित पवार के निधन के बाद खाली हुए डिप्टी सीएम के पद पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने शपथ ले ली है. शपथ ग्रहण के साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं. वह फिलहाल महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं.
राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले ली है. वह राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बन गई हैं. इस पद पर उन्होंने अपने दिवंगत पति अजित पवार की जगह है. अजित पवार का 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में निधन हो गया था. जनता में दादा के नाम से चर्चित पवार के निधन के बाद एनसीपी नेताओं और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सुनेत्रा पवार पर भरोसा जताया.