भारत

सुनेत्रा पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

NCP नेता अजित पवार के निधन के बाद खाली हुए डिप्टी सीएम के पद पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने शपथ ले ली है. शपथ ग्रहण के साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं. वह फिलहाल महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं.

