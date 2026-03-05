असम से कहां गायब हो गया वायुसेना का सुखोई Su-30MKI फाइटर जेट? रडार से अचानक संपर्क टूटा

FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Sukhoi Su-30MKI Fighter Jet Missing: असम में एक सुखोई Su-30MKI फाइटर जेट रडार से संपर्क टूटने के बाद लापता हो गया. रक्षा मंत्रालय ने फाइटर जेट का पता लगाने के लिए एक टीम भेजी है.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 05, 2026, 09:55 PM IST

असम में सुखोई Su-30MKI फाइटर जेट गायब (File Photo)

असम से एक सुखोई Su-30MKI फाइटर जेट गुरुवार शाम अचानक गायब हो गया है. रडार से उसका संपर्क टूट गया. इंडियन एयर फोर्स (IFA) ने जेट का पता लगाने के लिए एक टीम भेजी है. जानकारी के मुताबिक,  Su-30 जेट ने जोरहाट से उड़ान भरी थी. कर्बी आंगलॉन्ग जिले की आसमान तक रडार से उसका संपर्क रहा, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया.

भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. IAF ने पोस्ट में लिखा, 'एक Su-30 MKI विमान लापता होने की खबर है. एयरक्राफ्ट ने असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी. आखिरी बार शाम 7.42 बजे संपर्क में हुआ था. उसके बाद से वह गायब है. उसकी जानकारी का पता लगाया जा रहा है. सर्च और रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया गया है.'

