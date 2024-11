शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. बादल ने पार्टी की वर्किंग कमेटी को इस्तीफा सौंपा. पार्टी के सीनियर नेता दलजीत चीमा ने बताया कि अब पार्टी में नए अध्यक्ष का चुनान होगा. बता दें सुखबीर सिंह बादल साल 2008 में पार्टी के अध्यक्ष बने थे. अब उन्होंने 16 साल 2 महीने तक अपनी सेवा पार्टी के अध्यक्ष पद पर देने के बाद इस्तीफा दिया है. सुखबीर सिंह बादल से पहले उनके पिता प्रकाश सिंह बादल थे. वे 12 साल तक इस पद पर रहे. बता दें, पंजाब में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उससे पहले ये बदलाव अकाली दल को एक बड़े झटके के रूप में सामने आया है.

शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, 'SAD अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नए अध्यक्ष के चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आज पार्टी की कार्यसमिति को अपना इस्तीफा सौंप दिया. उन्होंने अपने नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करने और पूरे कार्यकाल के दौरान पूरे दिल से समर्थन और सहयोग देने के लिए सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया.'

क्या होगा राजनीतिक असर

पंजाब में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उससे पहले इस बदलाव से अकाली दल को एक बड़ा झटका लग सकता है.हालांकि, अकाली की दल की स्थिति पंजाब में बहुत अच्छी नहीं है. पंजाब विधानसभा में पार्टी के केवल दो विधायक हैं. इसके अलावा लोकसभा में एक सदस्य है. सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल ही पार्टी की इकलौती लोकसभा सदस्य हैं.

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने पर पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, 'हम उनका इस्तीफा मांग रहे थे, क्योंकि उनके नेतृत्व में एसएडी कमजोर हो गई है. हमारे युवा जेल में हैं, खेती अच्छी नहीं हो रही है और चंडीगढ़ का हमारा हिस्सा हरियाणा को दिया जा रहा है. पंजाब अब बुरी स्थिति में है और यहां के लोग चाहते हैं कि अकाली दल जैसी कोई क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हो. आज उनके इस्तीफे के बाद अकाली दल की शक्ति को एकीकृत करने का रास्ता खुल गया है.'

#WATCH | Patiala, Punjab | On Shiromani Akali Dal (SAD) President Sukhbir Singh Badal tenders resignation from the post of party president, Former MP Prem Singh Chandumajra says, "We were demanding his resignation as SAD has weakened under his presidentship... Our youths are in… pic.twitter.com/UchV2iGpG5